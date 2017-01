No pedido à Justiça, o promotor sustentou que o prefeito eleito “usou contribuições provenientes de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes

Por Redação, com ABr – de São Paulo:

Depois de ser eleito presidente da Câmara dos Vereadores de Embu das Artes, na Grande São Paulo, o vereador Hugo Prado (PSB) assumiu a prefeitura no lugar de Claudinei Alves dos Santos, conhecido como Ney Santos, que venceu as eleições, mas está foragido.

Durante a sessão solene de posse no domingo, foi lida uma carta de Ney em que ele se defende. Dizendo que está sendo injustiçado e perseguido pela oposição desde 2010. “Com denúncias falsas e mentiras”. Na carta, Ney diz ainda que irá se apresentar à Justiça em breve, o que ainda não fez porque teme pela sua vida.

Claudinei Alves dos Santos é considerado foragido desde a deflagração da Operação Xibalba, no dia 9 de dezembro, quando foram cumpridos 49 mandados de busca e cumpridos 14 mandados de prisão preventiva. As investigações identificaram uma organização criminosa para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Supostamente liderada pelo prefeito eleito de Embu, segundo o Ministério Público.

No pedido à Justiça. O promotor sustentou que o prefeito eleito “usou contribuições provenientes de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes. Incluindo os valores doados pelo próprio eleito à campanha”. De acordo com o pedido, esses delitos seriam realizados pela organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual o investigado seria integrante.

Passagens de ônibus em Guarulhos

Logo após a cerimônia de posse, o novo prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa (PSB). Conhecido por Guti. Declarou que vai cancelar o aumento de 18,42% nas passagens de ônibus no município. A decisão da gestão anterior, do prefeito Sebastião Almeida (PT). Previa aumento de R$ 3,80 para R$ 4,50.

Como o reajuste pegou a população de surpresa no dia 29 de dezembro. A Justiça determinou a suspensão temporária. A decisão partiu de uma ação popular que foi aceita pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Comarca de Guarulhos.

A antiga gestão havia informado que, após a suspensão, os novos valores voltariam a vigorar na cidade. A justificativa para o aumento era alta dos custos dos insumos.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...