O Yahoo passou a ser alvo de novas investigações de autoridades federais e parlamentares dos Estados Unidos no mês passado depois de revelar a maior invasão de dados

Por Redação, com Reuters – de Nova York/Londres:

Uma importante executiva do grupo norte-americano de telecomunicações Verizon afirmou que a companhia está incerta sobre a planejada aquisição dos negócios de internet do Yahoo.

O Yahoo passou a ser alvo de novas investigações de autoridades federais e parlamentares dos Estados Unidos no mês passado depois de revelar a maior invasão de dados conhecida da história. O que fez a Verizon cobrar termos mais favoráveis para a aquisição.

– Eu não posso dizer hoje com confiança se vamos fazer de uma forma ou de outra porque ainda não sabemos – disse Marni Walden, presidente de inovação de produtos e novos negócios da Verizon durante conferência de tecnologia em Las Vegas.

Walden acrescentou que os méritos da transação ainda fazem sentido e que há certos aspectos da investigação que ainda têm que ser concluídos. Ela não informou um prazo para a conclusão do negócio.

– Acreditamos que vai levar semanas pelo menos. Nós não termos interesse em arrastar isso para sempre. Não é nossa intenção – disse a executiva.

Bitcoin

A bitcoin recuava mais de 10 % nesta sexta-feira depois que o banco central da China pediu para os investidores serem racionais ao lidarem com a moeda virtual.

A bitcoin acumulou valorização de mais de 40 % em duas semanas. Atingindo na quarta-feira maior nível em três anos, de US$ 1.139,89. Pouco abaixo do recorde de US$ 1.163, na bolsa Bitstamp, baseada na Europa.

Na quinta-feira, a moeda digital, que tem mostrado correlação inversa com o iuan chinês nos últimos meses. Despencava enquanto o iuan subia. Em determinado momento, a Bitcoin caiu 20 % antes de fechar o dia em recuo de mais de 10 %.

Os preços da bitcoin têm mostrado flutuações anormais. Afirmou o escritório de Xangai do Banco Popular da China (PBOC) em comunicado. A autoridade monetária frisou que a bitcoin não é uma moeda e não pode circular como uma moeda real no mercado.

Ex-funcionário processa Snapchat

Um ex-funcionário levou o Snapchat para o tribunal. Acusando o aplicativo de mensagens de enganar investidores e parceiros comerciais para aumentar sua oferta pública inicial. Disse o Hollywood Reporter, citando um documento judicial.

No processo apresentado na quarta-feira em um tribunal da Califórnia por Anthony Pompliano, que já trabalhou com o Facebook. Também se alegou que ele foi demitido por ser um denunciante, informou a revista.

A Snap Inc, dona da Snapchat, rejeitou as acusações.

– Nós analisamos a queixa. Ela não tem mérito. Foi totalmente inventada por um ex-funcionário desapontado – disse uma porta-voz da Snap à agência inglesa de notícias Reuters em uma declaração por email.

O ex-funcionário, que liderou a equipe de crescimento da Snapchat durante suas três semanas com a empresa. Ele disse que soube de falsas declarações e pediu aos executivos que corrigissem os problemas. Pompliano afirmou que estava sob pressão para violar as informações confidenciais e proprietárias do Facebook, segundo a revista.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...