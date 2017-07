Também é aconselhável que se faça uma consulta presencial para avaliar, com segurança, a indicação de medidas de proteção

Por Redação, com ACS – de Brasília:

Além de arrumar as malas e se programar para aproveitar a viagem, quem vai viajar precisa estar com a saúde em dia. Uma das principais recomendações do Ministério da Saúde é procurar com antecedência as orientações do destino e estudar quais cuidados devem ser tomados antes da partida.

As exigências em relação às vacinas, por exemplo, podem variar de um país para outro e até mesmo dentro do Brasil. Uma opção é verificar essas exigências no ministério ou na embaixada do país para onde pretende ir. Em seguida, basta procurar um posto de saúde e se vacinar.

Também é aconselhável que se faça uma consulta presencial para avaliar, com segurança, a indicação de medidas de proteção. Durante a consulta pré-viagem, o médico irá avaliar os riscos relacionados ao destino. De acordo com as características individuais de cada viajante. O meio de transporte, a atividade programada e o roteiro detalhado da viagem também é importante. Essa consulta deve ser procurada com antecedência de, pelo menos, trinta dias.

Cuidados durante a viagem

Dentro ou fora do Brasil. O viajante deve estar sempre atento à qualidade do que ingere. Observando, a todo momento, as medidas básicas de higiene para evitar problemas como a diarreia. Problema que afeta muitos turistas em países da América Latina, África e Ásia. Por isso, é importante lavar as mãos várias vezes ao dia e beber somente água mineral engarrafada.

Nos países da África (sub-saariana), América do Sul (Bacia Amazônica), Madagascar, Papua-Nova Guiné, Sudeste da Ásia e Vanuatu é preciso ter cuidado com a malária. Pois o risco da aquisição da doença é alto. Como não existe vacina contra a malária, é necessário observar as medidas de proteção contra as doenças transmitidas por insetos.

Outra doença que atinge países da África, América Central, Subcontinente Indiano e Sudeste Asiático e principalmente o norte do Brasil é a febre amarela. Para se prevenir da doença, basta procurar um posto de saúde mais próximo e se vacinar dez dias antes da viagem.

Apoio ao viajante

Para viagens nacionais, a Anvisa possui os Centros de Orientação para a Saúde do Viajante e serviços credenciados. Que realizam o trabalho de orientação aos viajantes sobre cuidados com a saúde e de emissão do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia – CIVP em vários estados brasileiros. Confira lista com endereço de todos eles.

Já se a viagem for para o exterior, o brasileiro deve procurar um seguro internacional de saúde. Já que nem todos os países têm rede pública de saúde. No entanto, o Brasil mantém acordos internacionais recíprocos.. Esses acordos permitem o atendimento de cidadãos brasileiros às redes públicas de saúde. A lista de hospitais públicos e profissionais de saúde no exterior que podem tratar cidadãos brasileiros sem custos ou a custos reduzidos.

