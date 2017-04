Entre a meia noite de quinta-feira e às 7h30 deste domingo, passaram pelo sistema aproximadamente 485 mil veículos . A concessionária espera um grande fluxo de carros

No início da tarde deste domingo, os principais acessos à capital paulista tiveram movimento tranquilo. Desde a meia noite de quarta, cerca de 240 mil veículos desceram através do Sistema Imigrantes em direção ao litoral, aproveitando o feriado prolongado da Semana Santa. No entanto, nem a Via Anchieta e nem a Rodovia dos Imigrantes registravam, segundo a Ecovias, congestinamento do movimento de volta à capital.

Na Rodovia dos Bandeirante, que liga a capital à região de Campinas, no interior paulista. Os motoristas enfrentaram lentidão na chegada à cidade de São Paulo. Segundo a Autoban, que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes. A lentidão ocorre devido ao congestinamento nas vias marginais.

Entre a meia noite de quinta-feira e às 7h30 deste domingo. Passaram pelo sistema aproximadamente 485 mil veículos . A concessionária espera um grande fluxo de carros até as 23h deste domingo.

O Sistema Castello-Raposo, que sai da capital em direção à região centro-oeste do estado, também tinha tráfego tranquilo no final da manhã e início da tarde. A Via Oeste, concessionária que administra as rodovias, estima que 512 mil veículos passem pelas vias ao longo do feriado. Para as próximas horas, até as 23h, o tráfego foi intenso.

A previsão da Companhia de Engenharia de Tráfego foi de que 1,8 milhão de veículos deixou a capital paulista durante o feriado prolongado.

