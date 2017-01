O suíço Wawrinka, segundo cabeça-de-chave da competição, derrotou Troiki por 7-6 e 6-4, mantendo o retrospecto de invencibilidade contra o sérvio em sete confrontos

Por Redação, com Reuters – de Brisbane:

O tenista número quatro do mundo, Stan Wawrinka, começou a nova temporada com uma vitória contra Viktor Troicki em sua estreia no torneio de Brisbane, na Austrália, nesta quarta-feira.

O suíço Wawrinka, segundo cabeça-de-chave da competição, derrotou Troiki por 7-6 e 6-4, mantendo o retrospecto de invencibilidade contra o sérvio em sete confrontos.

– Estou bem feliz com o meu nível no início do ano – disse Wawrinka após a vitória na arena Pat Rafter.

Troicki chegou a sacar pelo primeiro set em 5-4 quando Wawrinka deu início a uma virada para fechar a parcial.

O dono de três títulos de Grand Slam assumiu o controlo de segundo set após uma dupla falta de Troicki com o placar em 4-4. Assegurou a vitória para marcar um encontro nas quartas de final com o britânico Kyle Edmund.

O japonês Kei Nishikori precisou trabalhar mais para também chegar às quartas, passando pelo norte-americano Jared Donaldson, de virada, por 4-6, 6-4 e 6-3.

Nishikori agora enfrentará o australiano Jordan Thompson, que surpreendeu o espanhol David Ferrer para conquistar a maior vitória de sua carreira, com parciais de 4-6, 7-5 e 7-5.

Nadal vence Dolgopolov

Rafael Nadal venceu Alexandr Dolgopolov por 6-3 e 6-3 no torneio de Brisbane na terça-feira. Em um bem-sucedido retorno às quadras após dois meses e meio de ausência devido a uma contusão.

O espanhol ex-número um do mundo, quinto pré-classificado em Brisbane. Começou mal a partida e ficou em desvantagem de 3-1 no primeiro set contra o adversário ucraniano.

Nadal, de 30 anos, ganhou quatro games seguidos para fechar o primeiro set. Na sequência quebrou duas vezes o serviço de Dolgopolov na parcial seguinte para vencer o jogo em 1 hora e 15 minutos.

O espanhol, dono de 14 títulos de torneios do Grand Slam, enfrentará na próxima rodada o alemão Mischa Zverev.

Na chave feminina. A espanhola Garbine Muguruza salvou um match point. Conseguiu vencer a russa de 19 anos Daria Kasatkina por 7-5, 3-6 e 7-6 nas oitavas de final. Muguruza enfrentará nas quartas a ganhadora do duelo entre Destanee Aiava e Svetlana Kuznetsova.

Aiava, uma australiana de 16 anos, derrotou o norte-americana Bethanie Mattek-Sands por 2-6, 6-3 e 6-4. Tornando-se a primeira tenista nascida depois do ano 2000 a vencer um jogo de chave principal de um torneio WTA.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...