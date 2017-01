Neto se apresentou junto com o restante do time. O zagueiro foi o último sobrevivente da queda do avião da Lamia a ser socorrido. Ele teve alta do hospital da Unimed de Chapecó antes das festas de final de ano

Por Redação, com ABr – de São Paulo:

O zagueiro Neto, da Chapecoense, voltou ao clube nesta sexta-feira para começar a fazer fisioterapia no local. Esta foi a primeira vez que o jogador voltou à sede da Chapecoense depois do acidente com o avião que levava o time para um jogo em Medellín, na Colômbia, em 29 de novembro do ano passado. Ele é um dos seis sobreviventes de 77 pessoas que morreram ,entre atletas, membros do clube, tripulantes e jornalistas.

Segundo a assessoria de imprensa da Chapecoense . O trabalho de fisioterapia, que já vinha sendo feito com Neto, deve continuar no clube, com os fisioterapeutas Marcos Antonio Bilibio, Guilherme Dias Carli e Diego Faudeuille.

Neto se apresentou junto com o restante do time. O zagueiro foi o último sobrevivente da queda do avião da Lamia a ser socorrido. Ele teve alta do hospital da Unimed de Chapecó antes das festas de final de ano.

Apenas o goleiro Jackson Follmann permanece internado. Ele foi submetido, na tarde da última segunda-feira (2), a uma cirurgia no joelho esquerdo, para fusão óssea da articulação. Segundo a assessoria de imprensa da unidade Hospitalar da Unimed Chapecó, onde ele permanece internado, a operação transcorreu sem problemas.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo aceitou que precisa descansar mais e que ser poupado de algumas partidas será bom tanto para ele como para o Real Madrid, disse o treinador da equipe espanhola, Zinedine Zidane, nesta sexta-feira.

Maior artilheiro da história do Real Madrid, o português ficou fora de quatro das 15 partidas disputadas pela equipe nesta temporada, dois jogos a mais do que em toda a temporada passada, e foi uma surpreendente ausência na partida de quarta-feira contra o Sevilla pela Copa do Rei.

Zidane disse no ano passado que preferia que Cristiano Ronaldo descansasse mais depois que lesões o deixaram de fora de partidas vitais da temporada. Na atual campanha, o técnico francês parece ter chegado a um acordo com sua principal estrela.

– Conversamos sobre isso, o que vocês têm que entender é que ele é um jogador muito inteligente – disse Zidane em entrevista coletiva nesta sexta-feira antes da partida em casa contra o Granada, pelo Campeonato Espanhol, no fim de semana.

– Meu pensamento é que quero Cristiano em grande forma no final da temporada. Quando você tem 20 jogos em 70 dias, você tem que descansar de vez em quando. É como eu vejo e ele enxerga desta forma também – disse.

– Ele sempre quer jogar, mas você consegue as coisas com conversa. Queremos vencer tudo que temos pela frente – acrescentou.

Lesão no joelho

Uma lesão no joelho sofrida por Cristiano Ronaldo na final da Eurocopa do ano passado impediu que ele jogasse as duas primeiras partidas do Real pelo Campeonato Espanhol, e ele foi poupado da partida contra o Deportivo La Coruña em meio à preparação para o Mundial de Clubes.

– Ele é um líder dentro e fora de campo, ele sempre diz alguma coisa para todos os jogadores, ele é completamente focado quando não joga – disse Zidane sobre o jogador quatro vezes eleito o melhor do mundo.

– Ele sabe que tem um papel muito importante no clube, ele tem uma energia tremenda que transmite a todos. Ele é vital para o grupo, um líder autêntico.

O Real lidera a tabela de classificação do Campeonato Espanhol, três pontos à frente do Barcelona e com um jogo a menos. A equipe a capital espanhola vai igualar o recorde de 39 partidas invicta, atualmente detido por seus arquirrivais catalães, se evitarem a derrota contra o Granada.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...