Há 100 anos o mundo foi sacudido e posto de pernas para o ar. Em um lugar remoto do planeta, num país atrasado economicamente, mergulhado em uma guerra, com os soldados morrendo nas trincheiras e o povo passando fome, os trabalhadores ousaram dar um grito de liberdade e tomar o poder em suas mãos

Por Joan Edesson de Oliveira – de Brasília:

Na velha Rússia, sob a condução de Lênin e de outros revolucionários, o povo apontou um caminho novo à humanidade. O 7 de novembro de 1917 é a data de nascimento do futuro. A Revolução Russa sacudiu o mundo. Em todos os cantos do globo ela foi saudada por aqueles que ousavam sonhar com uma nova sociedade. Em todos os cantos do globo ela foi temida por aqueles que queriam perpetuar o passado. Em todos os cantos do globo ela foi combatida por aqueles que eram responsáveis pelas guerras, pela fome, pela opressão.

A Revolução Russa foi o maior acontecimento da história moderna. Naquele 7 de novembro começou a se gestar uma experiência nova; pioneira, a construção de uma sociedade voltada para o atendimento das necessidades básicas do povo; onde a produção estivesse voltada para esse fim e não para dar lucro aos patrões.

Ali, uma aliança de operários, soldados e camponeses pobres pôs fim a um governo autocrático; imperial, sob o comando de uma dinastia que se mantinha há séculos como governante.

A revolução influenciou decisivamente os acontecimentos que lhe sucederam no século vinte até os dias de hoje. Os trabalhadores do mundo inteiro devem muitas das suas conquistas neste último século à influência daquela revolução.

Ali se mostrou que o socialismo era possível e que era mais do que uma quimera; do que uma utopia. Ali se construiu uma experiência de socialismo que inspirou outras revoluções e que nos inspira a lutar até hoje.

Aquela experiência foi derrotada, entretanto. Entre erros e acertos, os primeiros levaram a sua derrocada. Isso não significa que o socialismo fracassou e que o capitalismo triunfou. Cem anos depois há povos em todas as partes que vivem experiências socialistas. Da grande China à pequenina Cuba, a determinação de construir uma sociedade socialista persiste. São herdeiros da revolução de 1917, são herdeiros daquela experiência pioneira.

Direitos dos trabalhadores

Sob a égide do socialismo alcançaram-se feitos impensados em todos os campos do conhecimento. Sob a égide do socialismo travaram-se lutas democráticas, nacionais, populares; pelos direitos dos trabalhadores, em todas as partes da terra. Neste sentido, aquela revolução continua vitoriosa até hoje.

Muralha

Naquele 7 de novembro de 1917, na muralha aparentemente indestrutível do capitalismo; brotou a flor vermelha do socialismo. Essa flor vermelha mostrou ao mundo que o capitalismo era o velho, uma muralha em ruínas, destinada a ser derrubada, cedo ou tarde.

A derrota posterior da experiência socialista iniciada ali é temporária. Cem anos depois, em todas as partes, os trabalhadores do mundo celebram a Revolução Russa e a saúdam.

Como disse o poeta na canção, “outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz”.

Joan Edesson de Oliveira, é Educador, Mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará.

