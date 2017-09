Companhia começou a vender as passagens aéreas para o seu segundo destino nos Estados Unidos.

POR CELSO MARTINS- BELO HORIZONTE

Os voos da Avianca Brasil de Guarulhos (SP) para Nova Iorque (EUA) começam no dia 15 de dezembro deste ano. A companhia recebeu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para operar um voo sem escala e diário partindo de Guarulhos, na Grande São Paulo, para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK).

Quem for viajar em dezembro, mês considerado alta temporada, pode comprar as passagens aéreas de ida e volta por R$ 5,1 mil, incluindo as taxas. Para viagem em março de 2018 é as passagens estão disponíveis por R$ 3.120,28, com as taxas de embarques incluídas. Esse valor é para viagem na classe enconômica.

A Avianca Brasil oferece voos sem escalas de Guarulhos para Miami (EUA) e Santiago, no Chile. Nos voos para os Estados Unidos e Chile a Avianca Brasil usa o Airbus A330-200 configurados com 206 assentos na classe Econômica e 32 na Executiva. Dispostos na configuração 1-2-1, com divisórias, os assentos reclinarão até 180 graus,

CONFIRA AS OFERTAS DE GUARULHOS PARA NOVA IORQUE

ECONOMIA NA HOSPEDAGEM

Depois de garantir as passagens aéreas agora vamos dar uma forcinha para você economizar na hospedagem. O Hoteis.com está oferecendo desconto de 8% para na reservas de hotéis do Brasil, Colômbia e Argentina. Os valores podem ser parcelados em 12 vezes sem juros.

Para garantir o desconto você é necessário digitar o código: AFFLATAM917. As reservas poderão ser feitas até 1/10/2017 e as viagens poderão ser realizadas até 30/11/2017.

Garanta AQUI sua hospedagem com desconto

Mais informações sobre as promoções da Avianca Brasil CLIQUE AQUI

FONTE: TUDO VIAGEM

