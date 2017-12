O barco de pesca levava 22 pessoas, sendo que sete foram resgatadas com vida. Cerca de 20 unidades da Guarda Costeira e da Marinha Militar.

Por Redação, com Ansa – de Seul

Ao menos 13 pessoas morreram em uma colisão envolvendo um pesqueiro e um navio petroleiro no litoral da cidade portuária de Incheon, na Coreia do Sul, neste domingo. Dois homens seguem desaparecidos, inclusive o comandante do pesqueiro, que afundou depois da batida.

A embarcação levava 22 pessoas, sendo que sete foram resgatadas com vida. Cerca de 20 unidades da Guarda Costeira e da Marinha Militar, além de cinco aviões e helicópteros, estão empenhadas nas buscas.

O acidente ocorreu por volta de 6h (horário local), quando o pesqueiro havia acabado de deixar o porto de Incheon. Ninguém se feriu no petroleiro.

Pesca desportiva

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Até o fechamento dessa reportagem, seis pessoas foram resgatadas após o acidente. A maior parte das vítimas fatais não resistiu às temperaturas baixas e correntes fortes. Estão entre 30 e 70 anos de idade.

A embarcação, com dois tripulantes, atualmente desaparecidos, transportava 20 pescadores desportivos no momento da colisão.

Em 2015 um incidente similar tinha provocado a morte de 15 passageiros ao largo da ilha de Jeju.

