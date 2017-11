De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 18 escolas, sete creches, 13 Espaços de Desenvolvimento Infantil e um Centro de Educação de Jovens e Adultos estão sem atendimento na Maré

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Pelo segundo dia consecutivo, as polícias civil e militar realizaram operações no Morro do Barbante, que fica na Ilha do Governador e no Complexo da Maré, as duas na Zona Norte do Rio. As ações deixaram 14.505 alunos da rede municipal de ensino sem aula, por medida de segurança.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 18 escolas, sete creches, 13 Espaços de Desenvolvimento Infantil e um Centro de Educação de Jovens e Adultos estão sem atendimento na Maré; suspendendo as aulas para 14.335 alunos.

A ação na Maré foi feita pela Delegacia de Combate às Drogas da Polícia Civil. O delegado Felipe Curi; que comandou a ação contra o crime organizado, disse que na chegada à região os policiais foram recebidos a tiros. Mas ninguém ficou ferido.

Morro do Barbante

Na Ilha do Governador, uma ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar, no Morro do Barbante, deixou 170 alunos e um Espaço de Desenvolvimento Infantil sem aula hoje.

Este é o segundo dia de operação da PM no Morro do Barbante depois que um grupo de 40 traficantes destruíram no sábado passado o Posto de Policiamento Comunitário da Polícia Militar (PM), em represália à proibição pela corporação da realização de um baile funk na comunidade.

Em confronto, com os militares do Bope, dois suspeitos acabaram feridos e foram levados para um hospital público da região. Foram apreendidos um fuzil e uma escopeta, além de uma quantidade drogas ainda não contabilizada.

A região é comandada pelo traficante Wagner Barreto de Alencar, o Cachulé, de 37 anos. Ele é o principal suspeito de ordenar no último sábado a destruição do Posto da PM e expulsar dois policiais militares de serviço na unidade militar instalada na Vila Joaniza, no morro do Barbante. Cachulé é acusado de liderar o tráfico de drogas da comunidade e de ser ligado à facção criminosa Comando Vermelho. Ele responde por vários crimes e é considerado foragido da justiça.

