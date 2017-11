Por Redação, com Sputnik – de Moscou:

A empresa aeroespacial Airbus fez um avanço importante no desenvolvimento da Vahana, a aeronave elétrica de decolagem não tripulada, também conhecida como o táxi voador.

A empresa tomou um passo “monumental” em direção ao primeiro voo da Vahana, movendo um protótipo de tamanho real da Califórnia, onde foi criado, para um centro de teste de voo no Oregon, onde planeja realizar a primeira decolagem até o final de 2017.

Depois de ter levado a aeronave para o Oregon, a equipe que trabalha no projeto já realizou uma simulação do voo de teste completo, usando dados reais e gerados por computador. Esta semana, a empresa publicou uma série de imagens que mostravam o protótipo de tamanho real do táxi voador, capaz de transportar um passageiro ou carga.

De acordo com The Verge, a Airbus planeja construir uma frota dessas aeronaves em cidades densamente povoadas e onde há tráfego pesado. A primeira versão do Vahana deverá estar pronta para produção em 2020.

Carro voador

Daqui a dois anos, além de aviões e helicópteros, será possível voar em carros! Não se trata de mera suposição!

A empresa chinesa Geely, proprietária da Volvo, também adquiriu a companhia de automóveis voadores Terrafugia, informa o The Daily Mail.

A Terrafugia foi fundada em 2006 por cinco graduados do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT); EUA. E já em 2012 lançou seu primeiro carro voador chamado de Transition (Transição); que depois foi aprovado em 2016 como “avião de rua legal”. Além disso, a empresa estadunidense também possui projetos que poderão se tornar realidade no futuro.

Assim, como parte da Geely, a Terrafugia pretende lançar seu primeiro carro voador no mercado em 2019. O preço preliminar será de US$ 267 mil (R$ 914 mil).

O novo conceito TF-X está em desenvolvimento; possui asas dobráveis equipadas com motores elétricos idênticos em cada extremo. Estes motores permitem que o TF-X se mova de uma posição vertical a uma horizontal. Além disso, será impulsado por motor de 300 cavalos.

O TF-X transportará quatro pessoas e será controlado por um ordenador, ou seja; os passageiros precisarão apenas selecionar destino e se deliciar com a viagem. Com velocidade de cruzeiro de 322 km/h; o veículo poderá recargar suas baterias usando motor ou conectando-se a estações de carregamento de carros eléctricos.

O fundador e presidente da Geely, Li Shufu, sublinhou que “se trata de um setor tremendamente emocionante; com a Terrafugia na posição ideal para mudar a mobilidade como a entendemos atualmente e anunciar o desenvolvimento de uma nova indústria ao fazê-lo”.