A companhia quer lucrar no longo prazo com pessoas que façam compras com a Alexa e usando-a, em detrimento da Siri da Apple

Por Redação, com Reuters – de Nova York:

A Amazon.com anunciou que a Alexa, sua assistente digital controlada por voz, está agora programada para lidar com várias tarefas tediosas de escritório.

As empresas podem comprar dispositivos Alexa que ajudam funcionários a se conectarem em conferências telefônicas, gerenciar suas agendas; encontrar salas de reunião vagas e; sem surpresas, encomendar material de escritório na Amazon.

A Amazon quer que a Alexa esteja em todos os lugares e precisa de mais dados de voz para alimentá-la e “treiná-la”; para que a conversa com ela seja uma experiência parecida com falar com um amigo. A companhia quer lucrar no longo prazo com pessoas que façam compras com a Alexa e usando-a; em detrimento da Siri, da Apple e do Google Assistant, da Alphabet; como sua tecnologia de comando de voz preferida.

– Reuniões sempre começam com 10 minutos de atraso, devido a pequenos problemas tecnológicos – disse o diretor de tecnologia da Amazon, Werner Vogels; em uma conferência da companhia sobre computação em nuvem em Las Vegas. “Se a voz é uma maneira natural de interagir em sua casa… por que não construir algo que você possa usar no trabalho também?”

“Alexa para Empresas”

A resposta a esta questão é a oferta “Alexa para Empresas”, da Amazon; que permite que as companhias comprem dispositivos Alexa como o Echo para que os funcionários compartilhem a US$ 7 por mês por gadget. Isto marca o fim da política normal da Amazon de exigir; que os dispositivos Alexa sejam ligados a uma conta Prime para desbloquear todas as ferramentas.

A nova oferta aumenta a concorrência da Amazon com a Microsoft Corp, que comprou o Skype em 2011; com a esperança de melhorar as comunicações no trabalho. A Microsoft recentemente também cortejou empresas com aplicativosde sua própria tecnologia de voz; com programas que convertem áudio em texto e vice-versa.

Ainda assim, a integração de um assessor de voz popular entre consumidores, seja para mesas de cabeceira; vestiários, carros ou mesmo refrigeradores, com o local de trabalho é o primeiro para a indústria tecnológica

