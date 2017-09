O projeto-piloto, desenvolvido em parceria com a startup Nearbee, oferece atendimento imediato em serviços emergenciais como denúncias de atividades suspeitas, ocorrências ou pedidos de socorro

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

O aplicativo Emergência RJ, lançado há um ano pela Secretaria de Segurança, superou a marca dos 15 mil downloads. A expectativa é que o aplicativo volte a ter picos nos próximos dias, por conta do Rock in Rio, período de grande demanda de turistas na cidade, como já aconteceu no Réveillon e no Carnaval.

O projeto-piloto, desenvolvido em parceria com a startup Nearbee, oferece atendimento imediato em serviços emergenciais como denúncias de atividades suspeitas, ocorrências ou pedidos de socorro. Atualmente, cerca de 2, 5 mil usuários mantém o aplicativo ativo, com uma média frequente de uso de 800 pessoas.

– O objetivo do aplicativo sempre foi oferecer uma alternativa ao serviço 190 e, em grande parte, os turistas nacionais e estrangeiros viram nele uma forma prática, ágil e confiável de denúncia. Pela possibilidade de ter o aplicativo ainda em seu idioma nativo, o serviço tem uma ótima aceitação do público internacional – destacou o subsecretário de Comando e Controle, Rodrigo Alves, que enfatizou ainda a importância da tecnologia como ferramenta de segurança.

O aplicativo, que beneficia aproximadamente 12 milhões de moradores da Região Metropolitana do Rio; permite que o usuário possa fazer a denúncia com poucos cliques, sem precisar dizer uma única palavra. A ferramenta pode ser usada por pessoas com audição e falas comprometidas.

Fotos e áudios

O App foi projetado para incluir o envio de fotos e áudios. A navegação foi desenvolvida para o usuário seguir de forma intuitiva todos os indicadores, facilitando o uso.

Uma equipe capacitada dentro do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC); na Cidade Nova, é responsável por encaminhar as demandas, que podem chegar também em inglês e espanhol; de acordo com o padrão de idioma do celular do usuário.

