Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

O aplicativo Linha Direta PM já registrou cerca de 50 mil downloads e chega agora ao 2º BPM, que cobre Botafogo, Flamengo, Cosme Velho, Glória e Urca. Criado em julho deste ano, o App facilita o acionamento do efetivo, de forma rápida e prática, para atendimento a ocorrências criminais no interior de residências e estabelecimentos comerciais.

– Vamos abrir o serviço para residências nesta quinta-feira. Em janeiro, estenderemos para os estabelecimentos comerciais. Em março, vamos também iniciar a experiência de acionamento fora de locais fixos. Será um projeto piloto na região do 2° BPM – disse o coordenador da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos da PM, coronel Roberto Vianna.

Parceria entre a Coordenadoria de Assuntos Estratégicos da PM e a sociedade civil, o App agiliza a comunicação com o cidadão.

– A média de tempo entre o alarme ser disparado e a PM iniciar o procedimento é de 36 segundos – afirmou o administrador e morador da Barra da Tijuca, Leonardo Gandelman, que criou a ferramenta. Em emergências, o usuário pode apertar um botão vermelho na tela e registrar, em até 10 segundos de gravação, a sua ocorrência.

O aplicativo já atendia bairros como Barra da Tijuca; Recreio; Grumari; Vargem Grande; Itanhangá; Joá; Camorim; Barra de Guaratiba; Pechincha; Freguesia; Tanque; Vila Valqueire; Taquara; Curicica; Cidade de Deus; Anil; Gardênia Azul; Copacabana; e Leme.

Inspetores de segurança

A turma de 224 novos inspetores de segurança e administração penitenciária iniciou a preparação para atuarem em suas funções. Os inspetores, todos do concurso de 2003, farão o curso de três meses e ao término, após a formatura; serão lotados nas unidades de Campos, Itaperuna, Resende e Volta Redonda.

No curso, os alunos realizam aulas teóricas na Escola de Gestão Penitenciária (EGP) e práticas no Centro de Instrução Especializada (Ciesp). Entre as disciplinas estão manuseio de armas não letais, defesa pessoal, estudos e casos penitenciários; educação física, procedimentos operacionais e de portaria, armamento prático e tiro; além de visitas às unidades prisionais supervisionadas por coordenadores e diretores de unidades.

Estágio

Na abertura do curso, o secretário de Administração Penitenciária, coronel Erir Ribeiro Costa Filho, explicou sobre a função de inspetor no Estado.

– Como todo funcionário desta função, vocês terão que passar um período de dois anos em uma unidade prisional – disse.

