Por Redação, com ABr – de Buenos Aires:

O porta-voz da Marinha Argentina, capitão de navio Enrique Balbi, afirmou nesta quinta-feira recebeu a comunicação de que “houve um evento anômalo, singular, curto, violento e não nuclear, consistente com uma explosão” horas após a desaparição do submarino ARA San Juan e na mesma região em que ele se encontrava.

O submarino desapareceu no dia 15 deste mês, com 44 pessoas a bordo. Uma megaoperação internacional continua buscando a embarcação; que manteve seu ultimo contato há oito dias. Mas as esperanças de encontrar alguém com vida são menores.

A informação foi passada pelo embaixador da Argentina na Áustria, Rafael Grossi, que é especialista nuclear.

Na quarta-feira à noite, o porta-voz da Marinha, Enrique Balbi, informou que uma “anomalia hidroacústica” tinha sido registrada três horas apos o submarino ARA San Jose ter se comunicado com a base, pela ultima vez, às 7h30 de quarta da semana passada.

Navios e aviões foram enviados para investigar a origem do barulho, 30 milhas ao norte do local onde o submarino estava.

Tripulantes

Itati Leguizamon, esposa de um dos tripulantes, recebeu a noticia com raiva e indignação. “Estão quebrando tudo lá dentro”, disse, referindo-se ao local onde estavam reunidos os parentes dos 43 homens e a mulher que embarcaram no submarino.

Ela criticou a falta de investimento público nas Forças Armadas e na renovação de equipamento. O submarino Ara San Juan foi construído na Alemanha em 1980 e recondicionado em 2014.

