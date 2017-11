Se nenhum dos dois assinar uma renovação de contrato, ambos podem começar a negociar com outros times em janeiro para se mudarem no verão

Por Redação, com Reuters – de Londres:

Arsène Wenger, técnico do Arsenal, descartou vender Mesut Ozil e Alexis Sánchez durante a janela de transferência de janeiro, “a menos que algo inacreditável aconteça”.

Os dois jogadores estão sem contrato para o verão europeu e foram tema de muita especulação sobre uma possível saída; há relatos de que Ozil está na mira do Manchester United e do Barcelona; e Sánchez foi objeto de uma proposta mal-sucedida do Manchester City no último verão.

Falando antes do jogo de quarta-feira contra o Huddersfield Town, Wenger foi indagado se acredita; que ambos anda estarão no clube quando a janela de transferência de janeiro se fechar.

– Sim, é claro. Eu descarto isso. Não penso nisso todo dia – respondeu.

– Enquanto estiverem aqui darão o melhor para o clube. Na minha cabeça eles continuam até o final da temporada; a menos que algo inacreditável aconteça, não vejo isso mudar.

Se nenhum dos dois assinar uma renovação de contrato; ambos podem começar a negociar com outros times em janeiro para se mudarem no verão.

Quando indagado se acredita que a dupla continuará no time no longo prazo, Wenger disse: “Não sou o único que decide isso. Eles também têm que decidir”.

Treinador

O treinador ainda falou sobre o futuro de Jack Wilshere, que também foi ligado a uma transferência por não ter garantido uma presença constante na escalação principal nesta temporada.

– Sempre levei em conta seus interesses porque ele joga no Arsenal desde menino – disse Wenger. “Minha prioridade é o que for melhor para ele”.

– Tenho que levar em conta os interesses de Jack Wilshere e do Arsenal. Se achar que é do interesse dele continuar aqui, lutarei 100 % por isso.

