Por Redação, com EFE – de Gaza:

Dois palestinos morreram nos bombardeios do Exército de Israel contra posições militares do movimento islamita Hamas, na Faixa de Gaza, confirmou neste sábado o Ministério da Saúde palestino, elevando para quatro o número de mortos após a declaração de Donald Trump sobre Jerusalém. As informações são da Agência EFE.

– Na manhã deste sábado, as equipes de resgate encontraram os corpos de dois palestinos; que morreram nos ataques aéreos israelenses de sexta-feia à noite, no norte da Faixa de Gaza”; informou o porta-voz do Ministério da Saúde, Ashraf al Qedra.

Os mortos foram identificados como Abdullah al Atal, de 28 anos, e Mohamed Safadi, de 30.

Por volta das 3h45 (hora local), três ataques aéreos israelitas atingiram o norte, centro e sul de Gaza; provocando danos materiais na infraestrutura das Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, braço militar do Hamas.

– Em resposta aos foguetes disparados contra as comunidades israelitas durante o dia anterior, a aviação militar atingiu quatro infraestruturas da organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza – confirmou o Exército de Israel.

O comunicado militar indicou que os bombardeios atingiram uma fábrica de armas, um armazém de armas e um complexo militar.

Anteriormente, outro bombardeio aéreo israelense de retaliação havia atacado as posições do Hamas em resposta a dois mísseis disparados durante a tarde, deixando pelo menos 15 feridos, entre eles um bebê, segundo Al Qedra.

Violência

Israel qualificou os lançamentos de sexta-feira como “um ato grave de agressão” e insistiu em que os responsáveis “contenham os ataques que ameaçam a vida de civis”.

Os mortos nos bombardeios se somam a outros dois em Gaza, nos confrontos com soldados israelitas na zona da fronteira: Mahmoud al Masri, de 30 anos, e Maher Atallah, de 54.

