Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

Com objetivo de ampliar a eficiência do policiamento preventivo em área estratégica do Rio de Janeiro, o Comando-Geral da Polícia Militar decidiu extinguir a Cia Maré e alocar seus recursos humanos e materiais para o Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) e para o 22º BPM (Maré).

A partir da próxima quarta-feira, cerca de 100 policiais transferidos da Cia Maré começam atuar nas outras duas unidades, reforçando a segurança ostensiva na área de confluência da Avenida Brasil e das Linhas Vermelha e Amarela.

De acordo com o novo planejamento, o BPVE reforçará sua ação em áreas importantes da Avenida Brasil, como na altura da passarela 12; área do Piscinão de Ramos; ao lado do CPOR ( Centro de Preparação de Oficiais da Reserva); e na saída 9 da Linha Amarela.

O BPVE também atuará na Rua da Praia de Inhaúma (em frente à cabine da Comunidade do Timbau); na Rua José Moreira Pequeno com Avenida Brasil; e no ponto de ônibus da Rua 14 (entrada da Comunidade da Vila do João).

Já o 22º BPM reforçará sua área de policiamento na Avenida Almirante Frontin (próximo ao COE – Comando de Operações Especiais; e na Avenida Brigadeiro Trompowski, em frente à estação do BRT da Maré, nas proximidades da Comunidade do Parque União.

Além disso, assumirá os dois setores de rádio-patrulha para atendimento na região do Complexo da Maré; o PPC (Posto de Policiamento Comunitário) do Parque União, situado na Rua Guanabara com Avenida Brasil; o PPC de Ramos, na Gerson Ferreira s/nº; o PPC da Vila do João, na Rua 14, s/nº, (próximo à Associação dos Moradores da Vila do João); e o Alojamento da Cia Maré (Casinhas).

