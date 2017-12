Seleção brasileira cai no acessível Grupo E, e campanha pelo hexacampeonato começa em Rostov do Don, contra os suíços. Alemanha pode ser adversária já nas oitavas de final

Por Redação, com DW – de Moscou:

Os oito grupos da Copa do Mundo de 2018, com sede na Rússia, estão definidos. Em sorteio realizado nesta sexta-feira no Kremlin, a seleção brasileira caiu no acessível Grupo E, com Suíça, Costa Rica e Sérvia. O jogo de abertura do Mundial será entre a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita, em 14 de junho, em Moscou.

Destaque também para os confrontos com bagagem histórica e proximidade geográfica; entre Portugal, Espanha e Marrocos, que formam o Grupo B ao lado do Irã.

A alcunha de “grupo da morte” no Mundial de 2018 pode ser dada ao Grupo F, no qual a atual campeã mundial, a Alemanha; apesar do favoritismo; terá três adversários indigestos pela frente: México, Suécia e Coreia do Sul. Os classificados do Grupo F enfrentarão nas oitavas de final os classificados do Grupo E, justamente o do Brasil.

A seleção brasileira iniciará a busca pelo hexacampeonato mundial na cidade de Rostov do Don contra a Suíça, em 17 de junho. Em seguida viaja a São Petersburgo para enfrentar a Costa Rica, em 22 de junho; e fecha a fase de grupos em 27 de junho, contra a Sérvia, na capital, Moscou.

Mundial da Rússia 2018

O Mundial da Rússia 2018 será realizado entre 14 de junho e 15 de julho e terá 11 sedes: Moscou (dois estádios), São Petersburgo, Kazan, Níjni Novgorod, Kaliningrado, Samara, Volgogrado, Saransk, Rostov do Don, Ecaterimburgo e Sochi, onde ficará também o quartel-general da seleção brasileira.

Grupo A: Rússia, Arábia Saudita, Egito, Uruguai.

Grupo B: Portugal, Espanha, Marrocos, Irã.

Grupo C: França, Austrália, Peru, Dinamarca.

Grupo D: Argentina, Islândia, Croácia, Nigéria.

Grupo E: Brasil, Suíça, Costa Rica, Sérvia.

Grupo F: Alemanha, México, Suécia, Coreia do Sul.

Grupo G: Bélgica, Panamá, Tunísia, Inglaterra.

Grupo H: Polônia, Senegal, Colômbia, Japão.

