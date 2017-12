Segundo Lula, ex-presidente por dois mandatos, “a (Operação) Lava Jato não pode; por causa de meia dúzia de pessoas que dizem que roubaram e ainda não provaram, causar o prejuízo que estão causando à Petrobras.

A caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à capital fluminense, nesta sexta-feira, e uma multidão já o aguardava na sede da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O líder petista preparava seu discurso para o público e, de saída, dirá que está indignado.

O bordão levantou os mais de 2 mil militantes presentes, na noite passada, em seu comício no pequeno município de Maricá. É a terra natal do presidente do PT, Washington Quaquá. No terceiro dia da caravana Lula pelo Brasil, Lula chegou a Maricá em um momento bastante crítico para o Estado do Rio de Janeiro.

— Estamos vivendo um momento muito delicado. Quero confessar para vocês que nunca vi o Rio tão pobre, tão infeliz, tão entristecido. Um governo que não tem 1% de aprovação, um está preso, o outro também, e o outro. A política entrou em processo de destruição e, nesse processo, o Rio é vítima. O povo não merece isso — afirmou.

Modo petista

Segundo o ex-presidente, por dois mandatos, “a (Operação) Lava Jato não pode; por causa de meia dúzia de pessoas que dizem que roubaram e ainda não provaram, causar o prejuízo que estão causando à Petrobras. Agora estão quebrando os estaleiros, falando que fica mais barato importar da China, da Coreia. Estamos importando sonda e plataforma, navios, e eles acabaram com as políticas de produção nacional, que a gente tinha decidido que 70% de todos os navios, das sondas, tinham que ter trabalho brasileiro, tecnologia brasileira. Estão cedendo às pressões das multinacionais.”

— Agora tenho o exemplo de Maricá para levar para esse país, que é possível fazer mais e melhor — afirmou.

Em uma cidade marcada pela modo petista de governa, Lula discursou para uma praça cheia e atenta.

— Quero dar os parabéns ao Fabiano (Horta) e ao (Washington) Quaquá, porque esses meninos fizeram pela história dessa cidade e ainda serão exemplo para este país. Uma cidade que tem moeda própria para os mais pobres, que tem o Vermelhinho levando as pessoas gratuitamente. Uma cidade que se preocupa com a questão social como nenhuma outra no Brasil — concluiu.

