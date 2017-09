A caravana quântica chega à cidade maravilhosa para mais uma série de palestras beneficentes e o workshop ‘A Incrível Máquina de Criar Realidades’

Você sabia que o cérebro não difere o que é do real do que é imaginário e é capaz de criar a realidade a partir de pensamentos e sentimentos que nós mesmos alimentamos? Assim, é possível encontrar saída para diversas doenças de fundo emocional como depressão, síndrome do pânico e até males crônicos como diabetes e hipertensão, mudando a forma como pensamos que reflete na forma como agimos.

Para explicar mais sobre os fundamentos científicos da Saúde Quântica, Neurociência e Epigenética que embasam tal afirmação, o professor e pesquisador Wallace Liimaa realizou uma palestra gratuita neste sábado e domingo, em Campo Grande, Méier e Flamengo e um workshop no Centro, na próxima segunda-feira com o tema: A incrível máquina de criar realidades – como usar o seu cérebro para criar um novo eu.

Os eventos são abertos a todos os interessados no tema e faz parte do roteiro da Caravana Quântica que anuncia nacionalmente; o V Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, para os dias 20, 21 e 22 de outubro, no Classic Hall, no Recife, Pernambuco, com público estimado de 2.0000 pessoas.

Cidades brasileiras

A caravana vai percorrer 10 cidades brasileiras com o objetivo de despertar nas pessoas a capacidade de cuidar de si, do outro e da natureza com conhecimentos aplicados à Saúde e Desenvolvimento Pessoal; que revelam como podemos despertar o potencial inato do próprio corpo de se autocurar. A Caravana já passou pelas cidades de Recife; Maceió, Salvador, Petrolina e Curitiba e ainda passará pelas cidades de São Paulo; Brasília, Rio de Janeiro, Pirenópolis (GO), Natal (RN) e Serra Talhada (PE). Mais informações pelo fone: Telefone: (41) 9826-0004.

Wallace Liimaa

Wallace Liimaa é o idealizador e organizador do Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que em 2017 chegou à sua quinta edição. Estudioso da Física Quântica e da Saúde Quântica; é também professor de pessoas livres e de pós-graduações na área de Saúde Quântica; engenheiro eletrônico, palestrante internacional, escritor, terapeuta quântico, poeta e compositor. Ganhador do prêmio Noetic Medal for Counsciousness and Brain Research concedido pelo Instituto de Ciências Noéticas Avançadas da Califórnia, em 2009; e do Prêmio Kokhmahá – Sabedoria, concedido no 7º Encontro Estadual de Terapeutas e Profissionais Holísticos, em Porto Alegre, em 2012. É Conselheiro Honorário da Associação Cultural Brasil China.

Vem oferecendo importante contribuição na divulgação de um novo paradigma científico com base na Física Quântica e Relativística, bem como na Neurociência, Epigenética e outras áreas da ciência contemporânea, estabelecendo um diálogo com estudiosos de várias partes do mundo com o objetivo de propagar na sociedade e no meio acadêmico conhecimentos científicos inovadores, capazes de contemplar a multidimensionalidade e a complexidade da existência humana. É criador do Método Salto Quântico, que nos últimos dois anos já ajudou mais de 1.500 pessoas a transformarem suas vidas e criarem uma realidade livre do ciclo da doença e sofrimento.

Serviço

Rio de Janeiro:

Data e Local: 16/09 (Palestra)

Horário: 09:00

Local: Faculdade Bezerra de Araújo – Rua Cariús, 179, Campo Grande – RJ

16/09 (Palestra)

Horário: 15:00

Local: Instituto Gláucia Valéria – Rua Dr. Pache de Farias, 15, Loja A, Méier – Rj

17/09 (Palestra)

Horário: 09:00

Local: Hotel Regina, Rua Ferreira Viana, 29, Flamengo

Esta em especial será cobrado um valor de R$ 30,00.

18/09 (Workshop)

Espaço Estação

Rua Buenos Aires 90, 5º andar, sala 501, Centro – Em frente ao mercado das flores

Horário: 18:30

Telefone: (21) 9.6424-2315

