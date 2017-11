A dupla aparentava muito nervosismo, o que aumentou a desconfiança dos agentes rodoviários federais, que iniciaram uma revista mais detalhada no veículo, que era alugado

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Agentes da Polícia Rodoviária Federal(PRF) apreenderam na noite anterior um carregamento com 40 pistolas importadas, munições para este tipo de arma automática e fuzis. Foi durante uma fiscalização na rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, no sul do Estado do Rio de Janeiro. As armas estavam escondidas no carro de um casal que viajava em companhia dos filhos menores de idade.

A ação ocorreu na altura da praça do pedágio de Itatiaia, quando a polícia desconfiou do nervosismo do motorista, de 28 anos; que estava acompanhado da mulher, de 29, e dos filhos do casal.

A dupla aparentava muito nervosismo, o que aumentou a desconfiança dos agentes rodoviários federais, que iniciaram uma revista mais detalhada no veículo; que era alugado.

No carro, os policiais encontraram 40 pistolas de fabricação turca, austríaca; norte-americana e brasileira, todas coma numeração raspada. Havia também 1,5 mil munições para fuzis e armas de uso restrito.

Crime

O homem, cuja identidade não foi revelada, confessou que veio do Balneário de Camboriú, em Santa Catarina; e receberia dinheiro para entregar o armamento em uma comunidade, no Rio.

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da Polícia Civil. As equipes da Polícia Rodoviária Federal que participaram da prisão fazem parte da Operação Égide; de combate ao crime organizado e ao roubo de cargas no Rio de Janeiro; empenhadas em reduzir a criminalidade nas estradas federais de acesso ao estado.

Curtir isso: Curtir Carregando...