Por determinação da Justiça Eleitoral de Campos, Rosinha deixou o presídio feminino Nilza da Silva Santos, em Campos dos Goytacazes

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

A ex-governadora Rosinha Garotinho passou a noite na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, onde também, está seu marido, o ex-governador do Rio, Anthony Garotinho. Ela chegou por volta das 22h e ocupa uma cela no terceiro andar do prédio.

Por determinação da Justiça Eleitoral de Campos, Rosinha deixou o presídio feminino Nilza da Silva Santos, em Campos dos Goytacazes, no final da tarde de quarta-feira.

Presos pela manhã durante Operação Caixa D’Água, Garotinho fica no Rio durante a semana; por causa do programa de rádio que apresenta diariamente na Rádio Tupi. Ele foi preso no dia anterior, em casa pela Polícia Federal; no Flamengo, na Zona Sul do Rio.

Depois de fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal; o ex-governador foi encaminhado ao quartel do Corpo de Bombeiros do Humaitá; onde ficou até as 17h e, em seguida; foi levado para a cadeia pública de Benfica. Um delegado da Polícia Federal mandou Garotinho para o quartel dos bombeiros; por medida de segurança, porque seus outros desafetos estão em Benfica.

Anthony Garotinho

No seu blog e no programa de rádio, Anthony Garotinho faz duras críticas ao ex-governador Sérgio Cabral; e ao ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) Jorge Picciani.

Em nota atualizada no início da noite de quarta, Garotinho; afirma que o juiz eleitoral de Campos, Glaucenir de Oliveira, que assina o pedido de detenção preventiva é o mesmo que assinou a primeira prisão do ex-governador no ano passado.

Ele diz no documento que “este é mais um capítulo da perseguição que vem sofrendo, por ter denunciado o esquema de propina do então governador Cabral à Procuradoria-Geral da Justiça, ao desembargador Luiz Zveiter, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio”.

Crime

Garotinho afirma ainda que nem ele ou qualquer outro acusado cometeu crime algum e, conforme disse no seu programa de rádio “chegou a ser alertado por um agente penitenciário sobre uma reunião entre Sérgio Cabral e Jorge Picciani no presídio de Benfica, na qual o presidente da Alerj teria afirmado que iria dar um tiro na cara de Garotinho”.

A nota afirma ainda “que a perseguição é tão evidente que a ordem de prisão do juiz Glaucenir de Oliveira é no sentido de que Garotinho fosse conduzido para o presídio de Benfica, onde estão políticos cujos crimes só vieram à tona por causa das denúncias do ex-governador ”.

Curtir isso: Curtir Carregando...