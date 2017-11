Segundo dados do Detran-RJ, foram aplicadas no Estado 84.654 penalidades relacionadas ao uso do celular até outubro deste ano

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

Junto com o consumo de álcool e o excesso de velocidade, o uso do celular ao volante é uma das três maiores causas de acidentes no trânsito. Segundo dados do Detran-RJ, foram aplicadas no Estado 84.654 penalidades relacionadas ao uso do celular até outubro deste ano.

Dessas, 29.653 pessoas foram pegas mexendo no aparelho, 13.857 dirigiam e seguravam o celular ao mesmo tempo e 41.144 ainda se permitiram dirigir e falar ao telefone. Do total de multas aplicadas no estado, mais da metade aconteceu na capital, com 48.560 multas.

– A tecnologia é uma ferramenta importante do mundo moderno. Porém, temos que educar a população sobre como utilizá-la da melhor forma. Preservar vidas é uma das funções mais importantes do Detran. Por isso, temos obrigação de alertar contra mecanismos que podem encurtá-las desnecessariamente – disse o presidente do Detran, Vinicius Farah.

Sete pontos

Em 2016, foram aplicadas 100.170 multas e em 2015, 93.221. As multas têm pontuação alta: usando fone de ouvido, R$ 130; e manuseando celular, sete pontos e quase R$ 300 de multa.

Com população de cerca de 16 milhões, o Estado do Rio tem frota de 7 milhões de veículos registrados no mês de setembro. Ou seja, 43,7% da população fluminense está motorizada. E a aquisição de veículos não deixou de crescer no estado, mesmo com a recente crise econômica.

– O flagrante da infração não é fácil, mas mesmo assim, tem se mantido entre os 9º e 11º lugares no ranking estadual – afirmou Farah.

