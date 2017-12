A China já apelou à OMC em relação a um caso similar, disse o ministério, de acordo com a agência chinesa de notícias Xinhua, neste sábado.

Por Redação, com Xinhua – de Pequim

O Ministério do Comércio da China expressou “fortes insatisfações e uma firme oposição” ao comunicado dos Estados Unidos à Organização Mundial do Comércio (OMC), que se opõe à conceder à China status de economia de mercado, relatou o Xinhua.

A China já apelou à OMC em relação a um caso similar; disse o ministério. A nota foi publicada na agência chinesa de notícias Xinhua, neste sábado.

Os chineses buscam, na UE, ser reconhecidos como uma economia de mercado; uma designação que levaria a uma redução dramática dos impostos antidumping sobre os produtos chineses ao proibir o uso de comparações de preços com países terceiros.

Os EUA e a UE argumentam que o forte papel do Estado na economia chinesa; incluindo a concessão de subsídios desenfreados, significa que os preços internos são profundamente distorcidos. E não são determinados pelo mercado.

A resposta forte do ministério é a última ação de uma tensão crescente entre Washington e Pequim; enquanto a administração Trump prepara-se para medidas comerciais. Isso, depois de o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês dizer, na sexta-feira, que alguns países estavam tentando “ignorar” suas responsabilidades sob as regras da OMC.

Curtir isso: Curtir Carregando...