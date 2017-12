Todas as terão que devolver os diplomas de participação dos Jogos Olímpicos de Sochi, e ficam automaticamente suspensas da competiçao do próximo ano

Por Redação, com EFE – de Londres:

Três atletas russas, entre elas uma integrante de equipe do revezamento 4x6km do biatlo, vice-campeã dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi, em 2014, foram desqualificadas da competição nesta sexta-feira pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Olga Zaytseva, que junto com Yana Romanova, Ekaterina Shumilova e Olga Vilukhina terminaram na segunda posição; em prova vencida pela Ucrânia, que teve a Noruega no terceiro lugar, e a República Tcheca logo atrás, na quarta. Todas são acusadas de violar as regras antidoping.

Uma das punidas, Zaytseva ainda foi desclassificada de mais cinco provas que participou, sem conquistar outras medalhas. No revezamento 4x6km do biatlo, a Rússia perde a segunda colocação, sem que o COI tenha divulgado mudanças no pódio.

Yulia Chekaleva, por sua vez, foi desqualificada de quatro provas, sendo a melhor delas o sexto lugar no revezamento 4x5km do cross country. Já Anastasia Dotsenko, que fez parte da equipe do revezamento do sprint do cross country, que terminou no sexto lugar; foi eliminada, junto com toda a equipe.

Todas as terão que devolver os diplomas de participação dos Jogos Olímpicos de Sochi; e ficam automaticamente suspensas da competiçao do próximo ano, que acontecerá em PyeongChang, na Coreia do Sul.

Rússia

O vice-primeiro-ministro da Rússia, Vitaly Mutko, disse que seria inaceitável e humilhante para a Rússia participar dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul sem sua bandeira nacional e hino, relatou a agência de notícias RIA.

O Comitê Olímpico Internacional deve decidir sobre a participação da Rússia nos Jogos de Inverno na reunião de seu conselho administrativo que acontecerá entre os dias 5 e 7 de dezembro.

Atletas russos podem só ser autorizados a competir como neutros na Olimpíada devido a alegações de doping.

Mutko disse que a Rússia está preparada para cooperar com a Agência Mundial Antidoping. Mas que o outro lado também precisa mostrar boa vontade.

Agência antidoping

A Agência Mundial Antidoping (Wada) disse na quinta-feira que a Rússia continua em “não conformidade” com seu código antidoping; impondo um duro golpe nas esperanças do país de ser liberado para competir na Olimpíada de Inverno de fevereiro na Coreia do Sul.

A Agência Antidoping da Rússia (Rusada) está suspensa desde que um relatório de 2015 da Wada mostrou indícios de um esquema de doping; com apoio estatal e a acusou de violar os regulamentos antidoping sistematicamente.

A Wada estabeleceu um roteiro para os russos reconquistarem sua liberação. Mas em uma reunião de seu Conselho Fundador, realizada em Seul na quinta-feira; decidiu que critérios essenciais não foram cumpridos pelos russos.

O presidente da entidade, Craig Reedie, disse que o Conselho aprovou a recomendação do Comitê Independente de Análise de Cumprimento; segundo o qual a Rusada continua em falta porque duas exigências fundamentais para sua reabilitação ainda não foram cumpridas.

– Tendo estabelecido um roteiro de cumprimento, há duas questões que têm que ser respondidas; e não podemos abrir mão dos compromissos – disse Reedie aos repórteres, acrescentando que a Rusada fez melhorias.

Kuwait, Guiné Equatorial e Maurício também foram considerados for a de conformidade pelo Conselho, acrescentou.

A decisão deve aumentar a pressão para que o Comitê Olímpico Internacional (COI); proíba os atletas russos de participarem dos Jogos de Inverno de 2018.

A Rússia escapou de uma proibição total na Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016; mas foi impedida de competir nas provas de atletismo.

O Kremlin afirmou nesta quinta-feira, por meio de um porta-voz, que a decisão da Wada de manter a Rússia em “não conformidade” é injusta.

Curtir isso: Curtir Carregando...