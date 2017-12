Vinte e cinco toneladas de fogos multicoloridos serão disparadas de onze balsas e formarão imagens como figuras geométricas.

Por João Henrique

A queima de fogos em Copacabana para celebrar a chegada de 2018 terá 17 minutos de espetáculo pirotécnico sincronizado a uma trilha sonora desenvolvida especialmente pelo produtor musical Daniel Lopes. Cerca de 2 milhões de pessoas são esperadas para diversos shows ao longo do dia 31 de dezembro, como a cantora Anitta, que entrará em cena logo após a queima de fogos.

Em seguida sobem ao palco as esclas Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel campeãs do carnaval de 2017. Antes da queima de fogos o publico poderá curtir as apresentações de Frejat, Cidade Negra, Ana Petkovic, Belo e DJ Tucho, no palco criado pelo premiado cenógrafo Abel Gomes. O tema será o Réveillon do Abraço, remetendo à solidariedade e fazendo referência à canção de Gilberto Gil que homenageia o Rio de Janeiro.

Vinte e cinco toneladas de fogos multicoloridos serão disparadas de onze balsas e formarão imagens como figuras geométricas, corações, estrelas, carinhas felizes, círculos e espirais, com um grande final em tom de dourado. Você que pretende viajar para o Rio de Janeiro para a festa pode ficar hospedado nos hostels localizados na região Sul. Ainda há quartos disponíveis.

O espetáculo coreografado e piromusical, assinado pela Vision Show, terá grandes pinturas no céu, acompanhadas por músicas apoteóticas, com elementos eletrônicos e do samba. Segundo a Riotur, neste ano 12 telões ajudarão o público a assistir à grande festa, sendo dez espalhados pela orla da Princesinha do Mar e dois nas laterais do palco.

MAIS TURISTAS

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro – ABIH-RJ, a ocupação hoteleira para o Réveillon já chega a uma média de 72% de quartos; um aumento de 20% diante da apuração realizada no mês passado. As regiões Ipanema/Leblon e Flamengo/Botafogo já chegaram a 89%, seguida da região Leme/Copacabana com 84%. Os hotéis do Centro tem 52% dos quartos vendidos e a Barra da Tijuca/São Conrado, 57%.

O palco da festa de Réveillon será mantido até 6 de janeiro, quando as as baterias das escolas de samba se juntarão à Orquestra Sinfônica Brasileira para um espetáculo gratuito para o público.

