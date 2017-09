Penedo pertence ao município de Itatiaia e está a 176 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, e a 270 da capital paulista.

POR JOÃO HENRIQUE

A vila de Penedo, colonizada pelos finlandeses na década de 20, localizada aos pés da Serra da Mantiqueira, tem sido o roteiro preferido dos turistas que querem fugir dos agitos das grandes cidades. A vila pertence ao município de Itatiaia, e está a 176 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, e a 270 da capital paulista.

As atrações de Penedo são a Casa do Papai Noel, fábricas de chocolate e construções nórdicas e o clube à moda da Finlândia que faz todo mundo dançar. As pousadas em Penedo segue o padrão das construções. São feitas de e cercadas por jardins floridos.

As opções de passeio na região são a Serrinha do Alambari com trutários oferecem pratos fresquinhos e na vila de Penedo você encontra lojas de artesanato e o Shopping Pequena Finlândia. É neste centro de compras que fica a casa de verão do Papai Noel.

Penedo fica a 15 quilômetros do município de Itatiaia. A cidade abriga o Parque Nacional do Itatiaia, onde você pode percorrer trilhas em meio a pinheiros e araucárias que levam as cachoeiras e corredeiras de águas limpas ao longo dos percursos. Não é permitido entrar com animais no parque.

Itatiaia tem uma rede hoteleira bem estruturada com uma grande oferta de hospedagem em pousadas. O aeroporto que oferece voos comerciais mais próximo da cidade é do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, distante a 177 quilômetros.

O acesso para quem vem de carro de São Paulo ou do Rio de Janeiro é pela Via Dutra (BR-116) até a saída 311(entrada da RJ-163, entre as cidades de Itatiaia e Resende). As empresas Cidade do Aço oferecem ônibus para Itatiaia partindo da cidade do Rio de Janeiro e a Viação Cometa tem uma linha que atende os passageiros da cidade de São Paulo.

INFORMAÇÕES TURÍSTICAS: 24-3351-1704

