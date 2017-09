São 1.564 apartamentos, 21 piscinas, 10 restaurantes,13 bares, 5 centros esportivos, serviços de SPA e academia.

POR JOÃO HENRIQUE

O maior complexo turístico do Brasil está localizado em Costa do Sauipe, distrito do município de Mata de São João, no litoral Norte da Bahia. O melhor acesso é pelo Aeroporto de Salvador.

São 76 quilômetros de viagem do aeroporto ao complexo hoteleiro em uma estrada que o é uma rota ecológica, com uma extensa orla de praias preservadas pela mata atlântica e de águas quentes.

Em Costa do Sauipe há poucas pessoas morando em função do custo alto do metro quadrado. Essa valorização ocorreu por causa da grande ocupação dos terrenos pelo resort Costa do Sauipe.

A paisagem da região é de encher os olhos e proporciona aos visitantes um contato direto com a fauna e flora típicas do litoral baiano e clima agradável o ano todo.

Em Sauípe você pode garantir seu hotel com hotel all inclusive ou optar pela hospedagem Premium, Sauípe Resorts e Sauípe Pousadas. A estrutura conta com 1.564 apartamentos, 21 piscinas, 10 restaurantes,13 bares, 5 centros esportivos, serviços de SPA e academia.

