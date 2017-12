De acordo com o boletim da Defesa Civil, em Urucânia há quatro pessoas desaparecidas em razão das enxurradas e deslizamentos de terra

Por Redação, com ABr – de Brasília:

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais trabalhou nesta terça-feira na busca por desaparecidos, depois dos temporais que caíram nos últimos dias no Estado. Equipes de resposta a desastres da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais estiveram em deslocamento para as cidades de Urucânia, Piedade de Ponte Nova, Santa Cruz do Escalvado e outros municípios da região da Zona da Mata.

De acordo com o boletim da Defesa Civil, em Urucânia há quatro pessoas desaparecidas; em razão das enxurradas e deslizamentos de terra em áreas de encostas. Na zona rural, no Sítio Parada Paulista, uma mulher e duas crianças teriam sido arrastadas pela força das águas. Na localidade denominada Usina de Jatiboca; testemunhas informaram que um trabalhador rural está desaparecido. A prefeitura está contabilizando os danos e prejuízos.

Já em Rio Casca, as equipes informaram que não há desabrigados e desalojados na área urbana. Mas na zona rural, a comunidade de Vista Alegre está isolada e Equipes do Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros já se deslocaram até a comunidade com embarcações levando água; e materiais de ajuda humanitária. O nível do rio, que chegou ontem a aproximadamente 2,1 metros, está abaixando.

Prejuízos

Toda a área comercial foi atingida pelas águas e a administração municipal está contabilizando os danos e prejuízos. Uma aeronave do Batalhão de Operações Aéreas se deslocou até a região para auxiliar nos trabalhos de resgate.

Em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, um homem está desaparecido desde a noite de domingo; após cair em uma enxurrada, próximo a Lagoa do Morro Alto. As buscas estão em andamento.

Desde o início do período chuvoso em Minas Gerais, no começo de outubro; cinco pessoas morreram por causa dos temporais, duas delas nos primeiros dias de dezembro. Sete municípios já decretaram situação de emergência por causa das chuvas: Buritizeiro, Cristina, Jaboticatubas, Tombos, Congonhas, Novo Cruzeiro e Ribeirão das Neves.

Situação de calamidade

Em visita ontem ao estado, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, informou que aguarda informações sobre a real situação dos municípios mineiros para que o governo federal decrete situação de calamidade na região.

Nesta terça-feira, o tempo continua instável em grande parte do Sudeste do Brasil, devido à atuação de áreas de instabilidade atmosférica de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul. Segundo a Defesa Civil, em todas as regiões de Minas Gerais, o dia será de tempo nublado com chuvas a qualquer hora. Existe possibilidade de chuvas significativas e volumosas, especialmente no centro-leste mineiro. As temperaturas permaneceram estáveis no Estado.

Devido ao grande volume de chuva nos últimos dias, diversas regiões do Estado estão sob estado de atenção para ocorrência de deslizamentos e alagamentos, devido a água acumulada no solo e transbordamento de córregos/rios.

