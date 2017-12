Com esta ocorrência, sobe para sete o número de mortes confirmadas provocadas pelas chuvas no Estado. Uma das vítimas, encontrada sem vida após afogamento

Por Redação, com ABr – de Belo Horizonte:

A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou que o corpo encontrado no Rio Casca, na Zona da Mata mineira, é de uma das pessoas desaparecidas em decorrência das enchentes provocadas por temporais que atingiram a região nos últimos dias.

Segundo boletim divulgado neste sábado, a vítima encontrada é Eva de Jesus Juventina, de 67 anos. Ela foi arrastada pelo Rio Casca na última segunda, no município de Urucânia. O reconhecimento do corpo foi realizado pelo filho da vítima.

Com esta ocorrência, sobe para sete o número de mortes confirmadas provocadas pelas chuvas no Estado. Uma das vítimas, encontrada sem vida após afogamento, ainda não foi identificada.

Até o momento, 10 municípios mineiros já decretaram situação de emergência por causa das chuvas: Buritizeiro, Cristina, Jaboticatubas, Tombos, Congonhas, Novo Cruzeiro, Ribeirão das Neves, Ponte Nova, Caeté e Capinópolis.

De acordo com a Defesa Civil, o sábado continuou chuvoso no Sudeste do país e há previsão de chuvas fortes nas regiões norte e leste de Minas Gerais.

São Paulo

As fortes chuvas que atingiram a capital paulista nesta tarde fez a Defesa Civil decretar Estado de atenção (com risco de alagamento); para todas as regiões da cidade das 13h38 às 15h08. No momento, as chuvas perderam força e; segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A expectativa é que não chova no fim de semana.

De acordo com o CGE, as fortes chuvas de hoje foram resultado da temperatura elevada (a máxima na capital chegou aos 28,5 graus Celsius no final da manhã de sexta-feira) e da chegada de uma brisa marítima; que formou núcleos isolados de chuva moderada e forte nas cidades de Cotia e Itapecerica da Serra. Essas chuvas ganharam força e migraram para a capital, atingindo primeiramente as Zonas Oeste e sul, até que se espalharam por toda a cidade.

Houve diversos a formação de pontos de alagamento intransitáveis pela cidade e a elevação de rios e córregos, mas sem transbordamentos, segundo informações do CGE. O Corpo de Bombeiros registrou a queda de um muro na região do Jaguaré. Já a prefeitura paulista informou sobre a queda de diversas árvores pela capital.

Curtir isso: Curtir Carregando...