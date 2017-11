“Suspeito que (o disco voador) fosse um avião invisível russo ou chinês. Eles tentaram esconder o incidente para salvar o Departamentos de Defesa da vergonha”, escreveu um internauta.

Nas redes sociais mundiais, neste domingo, a discussão mais animada tratava do último incidente com a Força Aérea dos EUA, que não conseguiu interceptar um Objeto Voador Não Identificado (OVNI). Os portais britânicos Daily Mail, The Sun e The Drive, entre outros, mencionaram a aparição do OVNI sobre os céus do Estado norte-americano do Oregon.

Tráfego aéreo

Uma onda de comentários surgiu na Internet, neste domingo. Os leitores tentaram explicar o caso e apresentaram várias versões do ocorrido.

“Não há nada para discutir. Era um avião geológico sem transponder. Eles simplesmente esqueceram de avisar os serviços de tráfego aéreo”, explica o usuário CT1.

Muitos suspeitaram de uma assinatura digital russa neste incidente.

“Suspeito que fosse um avião invisível russo ou chinês. Eles tentaram esconder o incidente para salvar o Departamentos de Defesa da vergonha, porque um avião estrangeiro entrou no território do país e saiu sem consequências”, escreveu Ron.

‘Invasão russa’

“O fato de nem os serviços militares, nem os civis terem conseguido determinar o objeto faz pensar que fosse um drone invisível experimental russo”; acredita o usuário chamado Willis.

Estas teorias sobre a Rússia neste incidente provocaram uma onda de comentários zombeteiros:

“Foi uma invasão russa. É assim que o vão considerar os norte-americanos com os cérebros lavados”, escreveu Brainwashington.

Sumiu

Além da “invasão russa”, aparecem teorias sobre a pista extraterrestre.

“Os EUA passaram por uma provocação dos ETs”, afirmou Mab Gom.

O incidente ocorreu em 25 de outubro, mas a informação só surgiu agora. Vários pilotos civis comunicaram sobre o aparecimento de um OVNI. Ele era de cor branca e, segundo afirmaram, movia-se a uma velocidade de cerca de 700 km/h; em uma altitude de 10 km. Aproximou-se dos aviões a uma distância de 20 km. Vários caças F-15 levantaram voo para interceptar o objeto, mas não conseguiram cumprir a missão — ele simplesmente desapareceu.

