Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge substitui oito dos dez procuradores que integravam a força-tarefa de Janot.

Por Redação – de Brasília

Nova procuradora-Geral da República, Raquel Dodge demitiu oito dos 10 procuradores que integravam a força-tarefa da Operação Lava Jato. Nesta terça-feira, com apenas algumas horas no cargo, Dodge nomeou os substitutos. Manteve apenas dois dos investigadores nomeados por seu antecessor, Rodrigo Janot.

A movimentação foi publicada, nesta terça-feira, no Diário Oficial da União (D.O.U.). Dodge também especificou na portaria as atribuições de cada um dos integrantes da equipe. Eles foram destacados em regime de dedicação exclusiva.

Críticas

Entre as funções atribuídas, tomarão depoimentos; além de participar de audiências judiciais e solicitar documentos que apoiem as investigações. Também devem participar na estruturação de acordos de delação premiada.

A atual força-tarefa da Lava Jato, na PGR, contará com o trabalho dos procuradores Herbert Reis Mesquita, José Alfredo de Paula Silva (coordenador), José Ricardo Teixeira Alves, Luana Vargas Macedo, Marcelo Ribeiro de Oliveira, Raquel Branquinho, Maria Clara Barros Noleto e Pedro Jorge do Nascimento Costa. Apenas Noleto e Costa permaneceram no grupo nomeado por Janot.

Ainda na campanha à PGR, em julho, Dodge convidou os remanescentes a permanecer na equipe. A maioria preferiu ser exonerada, embora dois que se dispunham a permanecer foram dispensados. O episódio gerou crítica de aliados de Janot e deixou claro que há uma fratura na PGR.

Sócio de Mendes

Entre as medidas adotadas, logo após sua posse, a procuradora-geral oficializou outras mudanças, entre elas as nomeações para a chefia de gabinete (procuradora Mara Elisa de Oliveira) e para a Secretaria-Geral Jurídica (Alexandre Camanho).

Ainda nas primeiras horas de posse da caneta, Raquel Dodge nomeou o procurador Paulo Gustavo Gonet Branco para a Secretaria da Função Constitucional. Gonet é um dos dois sócios do ministro Gilmar Mendes no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), escola de graduação e pós-graduação em Direito sediada em Brasília. Branco também coordena o curso de mestrado do IDP.

Paulo Gustavo Gonet Branco assina, ao lado de Gilmar Mendes, a autoria do livro “Curso de Direito Constitucional”. Como um dos 20 procuradores nomeados por Dodge, ele terá a função de dirigir o Ministério Público Federal (MPF). Dodge garantiu, em conversa com jornalistas, que “levou em conta para as escolhas aspectos como a especialização jurídica, o conhecimento dos problemas do país, experiência profissional e a participação feminina”.

