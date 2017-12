A consequência aí está com todas elas chegando em sérias dificuldades para fechar o balanço do ano. Nem poderia ser diferente

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Uma das maiores insanidades cometidas pelo meio TV ao longo deste 2017 que vai terminando, foi a decisão tomada por SBT, Record e Rede TV!, via Simba, em desligar seus sinais das principais operadoras do cabo.

E foram bem caprichosas na escolha: optaram justamente por um dos períodos mais complicados da história deste país, com crises na política e economia, rebarbando e se espalhando para todos os setores.

A consequência aí está com todas elas chegando em sérias dificuldades para fechar o balanço do ano. Nem poderia ser diferente. Às três, além da lição que ficou, não resta outra alternativa a não ser assimilar ou administrar o prejuízo.

Porém, no acordado com as operadoras, ficou para a Simba o compromisso de imediatamente começar a trabalhar na montagem de novos canais pagos, que entrariam em funcionamento no prazo de até um ano.

O que se verifica, no entanto, é a inexistência de nenhum trabalho nesse sentido até agora. Será que vai ficar na promessa?

TV Tudo

Não para por aí

A saída de Marcelo Meira e escolha de André Aguera como novo vice-presidente executivo, caminha para não ser a única mudança no corpo diretivo do Grupo Bandeirantes.

Em processo de enxugamento, inclusive de cargos, outras decisões devem ser anunciadas nos próximos dias.

Conseguiram

A Globo, nas primeiras amostras, tem demonstrado seu interesse de fazer da série Ilha de Ferro um dos seus mais ousados trabalhos na teledramaturgia.

Ousadia que começa na caracterização de Sophie Charlotte. Leona, montada desta forma, é descrita como temperamental e possessiva. Casada com Dante (Cauã Reymond), vai se envolver também com o cunhado Bruno (Klebber Toledo).

Limpando as gavetas

Marcos Mion ainda gravará duas edições do Legendários, para exibição dias 22 e 29, e depois fim de jogo para o programa na Record.

Além disso, o apresentador também irá participar do especial Família Record, seu último compromisso este ano na casa, e aí esperar pelo reality A Casa, que deve voltar ao ar em 2018.

Momento aguardado

O Outro Lado do Paraíso, novela das nove da Globo, ganhará um embalo diferente a partir da próxima semana. Ali por quarta ou quinta, irá ao ar a cena em que Clara (Bianca Bin) retorna a Palmas.

Isso vai desencadear uma série de conflitos com a família de Sophia (Marieta Severo).

Caso de polícia

Três profissionais do jornalismo da Globo, entre eles a repórter Andressa Rogê, foram vítimas de um sequestro relâmpago na semana passada e obrigados a fazer saques em caixas eletrônicos.

Os bandidos abordaram os funcionários durante a realização de uma matéria, à noite, na Zona Sul de São Paulo. Além dos saques, foram levados também todos os pertences pessoais. Sobre o assunto, a Globo não se pronunciou até o fechamento.

Lá como cá

Maria João Costa, considerada a Glória Perez de Portugal, está passando alguns dias no Brasil. Autora do sucesso Ouro Verde, exibida na TVI, ela gosta de trabalhar com brasileiros, e contou nessa produção com Silvia Pfeifer, Bruno Cabrerizo, Zezé Motta, Gracindo Jr., entre outros. Sua próxima novela estreia em 2018 e, uma vez mais, terá um núcleo de brasileiros.

Melhores do Ano 1

A Globo exibe neste fim de semana, diretamente do Rio, mais uma edição do Troféu Domingão – Melhores do Ano, sob o comando de Fausto Silva. Dan Stulbach está indicado na categoria Ator coadjuvante, pelo trabalho em A Força do Querer.

Melhores do Ano 2

Stulbach disputa a honraria com Emílio Dantas e Guilherme Piva:

– Estou fora do Brasil (encontra-se nos EUA), mas volto para a premiação. Este é um reconhecimento desse ano de dedicação intensa à novela, um trabalho em que me emocionei, aprendi… Então, esta é uma celebração disso tudo e do encontro com o público por meio de tudo que a gente tratou, fiquei realmente muito feliz com essa indicação – declara o ator.

Programa de peso

Durante seis meses, o quadro Bem Verão, do Bem Estar, realizado em parceria com a RPC, afiliada da Globo no Paraná, mostrou o desafio de 11 participantes: perder, juntos, um total de 360 quilos. Nesta sexta, eles descobrirão se alcançaram a meta. Para celebrar o momento, Fernando Rocha apresentará o programa ao vivo diretamente do Parque Nacional do Iguaçu, com as cataratas ao fundo.

Esquema diferente

A Fazenda – Nova chance tem ex-BBBs no elenco, mas, em se tratando da final quinta-feira, não seguirá o “modelo” da Globo.

Ou seja, o programa não contará com uma atração musical.

Prelúdio

A TV Cultura exibe neste domingo, a partir das 12h, a final do Prelúdio, gravada na Sala São Paulo com apresentação de Júlio Medaglia e Roberta Martinelli. O título de vencedor é disputado por Anna Layza de Souza, que toca marimba; Bruno de Sá, sopranista; Dâmaris dos Santos, violinista; e Estefan Iatcekiw, pianista. O ganhador receberá uma bolsa para estudar na Academia Franz Liszt, em Budapeste.

Bate – Rebate

· O programa do Ratinho, hoje no SBT, vai receber Fundo de Quintal, Maria Cecília e Rodolfo, Tayrone e César Menotti e Fabiano.

· A comédia Não Aceitamos Devoluções (Instructions not Included), produção de 2013, fará parte da programação de fim de ano do SBT…

· …O filme vai ao ar no dia 26.

· Também no dia 26, a Globo exibirá Meio Expediente, dirigido por Santiago Dellape e filmado em setembro em Brasília…

· …Conta a história de Jairo, chefe de uma repartição pública, onde quase todos foram premiados num bolão de fim de ano da Loteria Federal…

· … No dia seguinte à premiação, às vésperas do Natal, Jairo tenta seguir em frente numa repartição esvaziada pelos felizardos que não mais retornaram ao trabalho…

· …No elenco: Edu Moraes, Ellen Oléria, Bianca Muller e Andrade Junior.

· Além de baixas no grupo do Pânico, a Jovem Pan também promoveu alguns cortes no pessoal da rádio.

· Com Carlos Nascimento na apresentação e Marcelo Torres na reportagem, o SBT Repórter volta domingo à grade da emissora…

· …Exibição após o Conexão Repórter de Roberto Cabrini.

C’est fini

Pedro Bial vai receber no Conversa, da Globo, nesta quinta-feira o cantor Luan Santana.

Além do bate-papo, ele vai cantar seus principais sucessos e fazer um lançamento.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

