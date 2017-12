Ao longo da entrevista, Tiririca chega a chorar várias vezes, inclusive no momento em que fala do pai, alguém que ele passou a vida procurando e nunca encontrou

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Em uma entrevista corajosa ao Roberto Cabrini, que vai ao ar no Conexão Repórter do próximo domingo, o deputado Tiririca faz revelações importantes sobre os bastidores da política em Brasília.

Fala a respeito de reuniões secretas, das ofertas recebidas, de forma indireta, para votar a favor de Dilma no processo do impeachment; da troca do voto por cargo ou troca do voto por propina. Valores milionários.

Embora admita ter recebido convites para várias dessas reuniões e muitos jantares, assegura que nunca foi a nenhum deles e nem mesmo aceitou receber nada por todas as posições que adotou.

Diz ainda, na mesma gravação, que irá abandonar a política ao fim do seu mandato, enojado com tudo o que viu e viveu nesses últimos anos.

Ao longo da entrevista, Tiririca chega a chorar várias vezes, inclusive no momento em que fala do pai, alguém que ele passou a vida procurando e nunca encontrou.

TV Tudo

Salão de cabeleireiro

Dia desses, foi perguntado ao Silvio Santos se no SBT haveria lugar para William Waack? Se ele o contrataria?

A resposta foi sim nos dois casos. E que o colocaria no ar imediatamente.

126 anos

Datena e a equipe do Brasil Urgente serão homenageados pela ROTA, que completa 126 anos de história nesta sexta-feira. Para comemorar a data, o jornalista apresentou nesta sexta-feira o 90 Minutos, da Rádio Bandeirantes, direto da sede do Batalhão, na Avenida Tiradentes.

O tenente-coronel Mello Araújo, comandante da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar vai participar do programa

Dia especial

Esta sexta-feira, também ficará marcada pelo sorteio da Copa do Mundo de 2018.

A partir das 13 horas, transmissão direta de lá, para conhecer a formação dos grupos e a ordem dos jogos da primeira fase. Globo e Band na aberta e todos os canais esportivos da fechada atentas ao acontecimento.

Desastre

A televisão é dela e a igreja da Record sempre achou que pode usá-la da maneira que bem entender.

É isso, e apenas isso, que está acontecendo em Apocalipse, uma pregação como as tantas que acontecem em seus templos ou nos vários horários religiosos espalhados. Só que agora dramatizada ou em forma de novela. Nada além ou aquém.

A caminho do fim

Terminam na segunda quinzena de dezembro as gravações da série Amigo de Aluguel, uma parceria da O2 com o canal Universal.

O elenco reúne Felipe Abib, o protagonista, Luciana Paes, Thiago Amaral e Christina Ubach. Estreia em 2018.

Segue o jogo

Deus Salve o Rei, substituta de Pega Pega na Globo, vai mesmo estrear dentro da data prevista: 9 de janeiro. Não tem erro.

A equipe do diretor Fabricio Mamberti tem esta certeza, porque as gravações no Estúdio A, no qual foram reproduzidos os cenários perdidos no incêndio, estão a todo vapor.

Outro detalhe

Mesmo com o problema da destruição do galpão, as gravações nas duas cidades cenográficas nunca foram paralisadas, o que reforça ainda mais o planejamento traçado.

A equipe ainda conta com todo o mês de dezembro e alguns dias de janeiro para continuar acelerando os trabalhos.

Bom sinal

O elenco da próxima edição do Dancing Brasil, que vai ao ar em 2018, será conhecido ainda em dezembro.

Isso porque a Record marcou para este mês a gravação da vinheta de abertura do programa que reunirá todos os participantes. Daí, tudo leva a crer que a definição do “caso Xuxa”, renovação de contrato, deverá ser conhecida ainda nos próximos dias.

Docs da Ana

O documentário Ana Paula Padrão.Doc voltará ao ar dia 19, explorando dois temas: Redes Sociais e Longevidade.

No dia 26, será exibido o último da série, abordando como assunto Barriga de Aluguel.

Novela das 11

Os autores George Moura e Sérgio Goldemberg estão “voando” no texto da supersérie Onde Nascem os Fortes, da Globo, em tempo de gravações na Paraíba. Já entregaram 32 capítulos para a produção.

A história, prevista para estrear no primeiro semestre, antes da Copa do Mundo, deverá contar com cerca de 60 capítulos.

Lado selvagem

O Globo Repórter destaca em sua edição desta sexta-feira um trabalho do correspondente Felipe Santana, sobre Washington e o lado selvagem da costa noroeste dos Estados Unidos. Ele e uma equipe do programa embarcam em um hidroavião para chegar ao arquipélago das orcas, nas ilhas San Juan.

Bate – Rebate

· Merece elogio o trabalho do Fox Sports na cobertura da conquista do Grêmio na Libertadores…

· …Dedicou mais de 24h ao clube na sua programação.

· A partir de segunda-feira, o Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, será dividido entre duas novelas…

· … Os capítulos finais de Senhora do Destino e o começo de Celebridade.

· Luciano Júnior, correspondente da Rede TV! em Paris, foi deslocado para a Rússia, para repercutir o sorteio dos grupos da Copa do Mundo.

· Dia 2, terça-feira, estreia a série “Palavras em Série”, no GNT, com o encontro de grandes atrizes brasileiras em cada episódio…

· … O primeiro será com Andrea Beltrão fazendo observações sobre Deus, morte e sexo – temas presentes na poesia de Adélia Prado…

· Monica Iozzi, Lilia Cabral, Camila Pitanga e Regina Casé também já têm participações asseguradas.

· Paulo Vieira, cantor e humorista, integrante do Programa do Porchat, lança um trabalho com músicas inéditas.

· Mas apenas para plataformas digitais.

· Nesta sexta-feira, o Megapix coloca uma chamada provocativa no ar contra a Netflix…

· … Meio que chamar pra briga.

· Da série presidenciáveis, Mariana Godoy vai receber o governador Geraldo Alckmin, nesta sexta a partir das 23h, na Rede TV!.

C´est fini

Na Band, a final do Masterchef Profissionais vai ao ar dia 5 e com direito a um especial, tipo melhores momentos da temporada, no dia 12.

Lembrando que os preparativos da próxima edição, com amadores, já estão a todo vapor.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

