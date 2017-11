Para que tudo fique bem claro e você realmente entenda o porquê do rendimento da poupança estar baixo, será explicado tópico a tópico de modo que ajude você tirar as suas conclusões.

Publieditorial – de Belo Horizonte

A poupança, nos últimos anos, não tem sido vista mais com uma boa forma de investimento. Muito brasileiros que realizam investimentos no mercado financeiro optam por outras opções com maior rentabilidade.

Isso é uma realidade, porque um dos grandes inimigos da poupança é a inflação. Já que a poupança não apresenta um rendimento que leva em conta o ajuste inflacionário. Por isso mesmo que você guarde dinheiro, na realidade você estaria “perdendo dinheiro”.

Para que tudo fique bem claro e você realmente entenda o porquê do rendimento da poupança estar baixo, será explicado tópico a tópico de modo que ajude você tirar as suas conclusões de como organizar da melhor maneira a sua vida financeira e encontrar o melhor investimento.

Entenda o que são as calculadoras

de correção da Poupança do Banco

Central e da Inflação acumulada

A primeira calculadora é a que define a rentabilidade das poupanças no Brasil determinada pelo Banco Central, resultando na taxa referencial (TR), já a segunda calculadora é a que define a inflação, ou seja, a perda do valor monetário de uma moeda, que faz com que o poder de consumo se torne menor.

Hoje, para definir o rendimento da poupança, é levado em conta esses dois cálculos, por isso muitas vezes a rentabilidade se torna negativa, pois, a inflação é maior que o rendimento.

Além disso, desde 2012, ao valor de remuneração básica realizado pelo Banco Central, a poupança brasileira conta com um novo adicional que depende da taxa selic.

Como a Taxa Selic

entrou nessa história?

Em 2012, o governo brasileiro realizou mudanças no cálculo da poupança brasileira. No qual, agora há uma remuneração adicional que varia de acordo com a Taxa Selic. Segundo essa nova lei, a poupança vai render 0,5% ao mês mais a TR, quando a meta da Taxa Selic for superior a 8,5% ou 70% da meta anual da Taxa Selic mais a TR, quando ela for igual ou menor que 8,5%.

Com a recente queda da Taxa Selic, para 8.25%, hoje no Brasil a poupança está rendendo ainda menos, do que no começo do ano.

Mesmo quando esse valor

de rentabilidade da poupança

é positivo, ele é baixo

Pelo o Brasil apresentar vários problemas políticos e econômicos, isso gera instabilidade e enfraquecimento e consequentemente inflação, no qual é o real se desvaloriza.

Mas mesmo quando o Brasil está crescendo e a inflação está controlada, raramente o rendimento da poupança tem uma grande alta, não passando das melhores das hipóteses de 2% de ganho real.

Ou seja, o investimento da poupança é sempre baixo, pela forma como esse tipo investimento funciona e os fatores que o determinam, e isso só piorou depois das mudanças de 2012.

Fechando esse ponto: O rendimento da poupança está baixo hoje porque a taxa Selic baixou diminuindo ainda mais a sua rentabilidade e os índices de inflação estão altos. Além disso, a forma como a poupança é calculada não permite que ela seja um investimento de alto rendimento, por isso ela não é a melhor forma de viver de renda fixa.

Outros fatores de baixo

rendimento da poupança

Além dos pontos vistos acima, há ainda mais um detalhe importante, a poupança apresenta rentabilidade mensal.

A cada 30 dias é realizado o pagamento do rendimento em cima do valor que está depositado, ou seja se você tirar o seu dinheiro antes da data de aniversário do rendimento, você não vai ter lucratividade que poderia ter, por isso, você pode nunca apresentar um rendimento se tirar o seu dinheiro antes do tempo.

Este investimento pode ser um primeiro passo para começar a sua vida financeira, mas você não pode parar nela, pois dessa maneira nunca vai conseguir fazer o seu dinheiro render de verdade e ainda pode correr o risco de acabar perdendo dinheiro.

Você deverá sempre buscar novas formas de investimentos que apresentem a segurança de uma caderneta, mas com uma rentabilidade maior, dessa maneira, vai conseguir tirar o melhor proveito do seu dinheiro e conquistar a tão sonhada independência financeira.

