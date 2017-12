O teste acontece seis dias depois do regime norte-coreano ter lançado um míssil balístico intercontinental no Mar do Japão

Por Redação, com ABr – de Washington:

Os Estados Unidos começaram a testar nesta sexta-feira, no Havaí, um sistema de aviso anti-mísseis. Os testes fazem parte de um plano de preparação para um possível ataque da Coreia do Norte, a esse território insular dos EUA. Apesar da sua grande distância da América do Norte, o Havaí é um estado norte-americano, localizado no Oceano Pacífico, a quatro mil quilômetros a oeste da Califórnia.

O teste acontece seis dias depois do regime norte-coreano ter lançado um míssil balístico intercontinental no Mar do Japão. Segundo Pyongyang, o míssil seria capaz de atingir o território norte-americano. O próprio Pentágono informou que o míssil foi o mais potente lançado até hoje pela Coreia do Norte.

Especialistas em energia atômica contudo não acreditam que Pyongyang já tenha desenvolvido uma ogiva nuclear compacta capaz de ser acoplada em um míssil de longo alcance. Mas segundo interlocutores do Pentágono, do Japão e da Coreia do Sul, o governo norte-coreano está avançando em seus testes para conseguir tal feito.

Os testes com sistema de aviso no Havaí servirão, segundo o governo norte-americano; para ensinar à população a como reagir em caso de um ataque. Trata-se de uma simulação; o mesmo sistema usado em catástrofes naturais, como furacões, tsunamis e incêndios.

Armas nucleares

A Coreia do Norte informou na última quarta-feira ter testado com sucesso um novo míssil balístico intercontinental (ICBM); que coloca toda a área continental dos Estados Unidos ao alcance de suas armas nucleares. A informação é da Reuters.

O primeiro teste de um míssil norte-coreano desde setembro vem uma semana depois de o presidente dos EUA, Donald Trump; recolocar a Coreia de Norte em uma lista de países que; afirma Washington, apoiam o terrorismo, permitindo a imposição de novas sanções aos norte-coreanos.

A Coreia do Norte, que também realizou seu sexto e maior teste nuclear em setembro; já disparou dezenas de mísseis balísticos em testes sob o governo do líder do país, Kim Jong Un, em um desafio a sanções internacionais. O último teste, realizado no dia 28 do mês passado; representou a maior distância que um míssil norte-coreano já voou, caindo no mar perto do Japão.

O governo de Pyongyang disse que o míssil atingiu uma altitude de cerca de 4.475 quilômetros e voou por 950 quilômetros durante 53 minutos.

“Potência de mísseis”

– Após assistir ao lançamento com sucesso do novo modelo do ICBM Hwasong-15; Kim Jong Un declarou com orgulho que agora finalmente realizamos a grande causa histórica de completar a força nuclear do Estado e construir uma potência de mísseis – disse um comunicado lido na TV estatal norte-coreana.

A Coreia do Norte se descreveu como uma “potência nuclear responsável”; afirmando que suas armas estratégicas foram desenvolvidas para defender o país “da política de chantagem e da ameaça nuclear dos imperialistas dos EUA”.

Muitos especialistas na área nuclear afirmam que a Coreia do Norte ainda precisa provar; que dominou todas as barreiras técnicas, incluindo a capacidade de instalar uma pesada ogiva nuclear de maneira confiável em um ICBM. Mas eles acreditam que isso ocorrerá em breve.

– Não vamos gostar disso, mas vamos ter que aprender a conviver com a capacidade da Coreia do Norte de atingir os Estados Unidos com armas nucleares – disse Jeffrey Lewis, chefe do Programa de Não-proliferação Nuclear do Instituto Middlebury de Estudos Internacionais, baseado na Califórnia.

