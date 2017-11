A China tem aumentado as medidas para proteger a internet e assegurar o seu controle contra as notícias falsas.

Por Redação, com Xinhua – de Pequim

O exército da China inaugurou, neste domingo, um site para convidar o público a relatar vazamentos e notícias falsas, as fake news. Os militares esperam que haja denúncias sobre atividades online ilegais de hackers, civis e militares. Trata-se da mais recente medida do Partido Comunista para garantir a segurança da internet, no país.

Pequim tem aumentado as medidas para proteger a internet e assegurar o seu controle; um processo que se acelerou antes do Congresso Nacional do partido, em outubro.

O novo site é um esforço para implementar o espírito de orientação do Congresso. Ajudará a manter um “espaço claro na internet” em torno do exército, de acordo com o site 81.cn, o portal de notícias oficial dos militares.

Segurança na rede

Os cidadãos são encorajados a usar a plataforma para denunciar conteúdo online que ataque a liderança do exército. E que distorça a “história dos militares e do Partido Comunista”, disse o site.

Casos de pessoal militar que criarem ilegalmente contas em redes sociais; e publicarem informações não autorizadas também devem ser denunciados, afirma a página.

O presidente Xi Jinping fez da “soberania cibernética” da China uma prioridade; na sua ampla campanha para reforçar a segurança. Ele também reafirmou o papel do Partido Comunista dominante em limitar e orientar a discussão online.

