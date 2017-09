Também estão disponíveis benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensão por morte, auxílios doenças.

DA REDAÇÃO

O Instituto lançou recentemente um novo portal, que permite ao segurado consultar pela internet várias informações sobre benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensão por morte, auxílios doenças e também ter acesso ao extrato de contribuições e pagamentos de benefícios, tudo online.

Antes essas informações só eram possíveis através de agendamento de atendimento nas agências físicas da Previdência Social. Devido ao recente lançamento do serviço pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, ainda são poucos os trabalhadores conhecem o portal e seus serviços. Para um primeiro acesso, é preciso realizar um cadastro prévio para poder utilizar as funcionalidades do portal.

Como fazer o Cadastro

Todo trabalhador que é ou já foi segurado do INSS em algum momento de sua carreira, pode ter acesso ao portal de serviços da Previdência. Para fazer o cadastro, basta seguir os passos abaixo:

1. O primeiro passo é o cadastro do usuário, para isto acesse o endereço

meu.inss.gov.br.

2. Clique em login na parte direita superior da página

3. Posteriormente, ignore os campos CPF e senha acima e clique no botão “Cadastre-se”, na parte inferior da janela

4. Digite seus dados pessoais, CPF, data de nascimento, Nome completo, Nome da mãe e estado de nascimento. Marque a caixa de segurança e clique em próximo.

5. Responda corretamente as perguntas de segurança que serão feitas nos próximos passos e prossiga

6. Anote sua senha inicial

7. Altere sua senha pessoal, informando a senha anterior que foi gerada

Depois de seguir os passos acima, o segurado já terá efetuado seu cadastro com sucesso no portal e assim poderá ter acesso a lista de serviços.

Como ter acesso ao extrato do INSS

Um dos serviços mais procurados pelos trabalhadores, é a consulta do extrato de pagamentos do INSS. Através do site, é possível ter acesso a todas as contribuições previdenciárias que o segurado efetuou durante todos os anos de vínculo empregatício. A consulta do extrato pode

ser feita tanto por segurados facultativos, especiais e por aposentados pela Previdência Social.

Depois de ter feito o cadastro e login no portal, conforme explicado acima, acesse a primeira opção do Menu em “Extrato Previdenciário (CNIS)”. Se o acesso foi feito corretamente, será gerado um relatório com o extrato de todas as contribuições feitas pelo trabalhador,

separados por empresas e períodos.

Consulta pagamento de benefícios

Trabalhadores que estão esperando a liberação por parte do INSS, ou que já estão recebendo benefícios previdenciários, como aposentadorias por idade ou por tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, LOAS, dentre outros, também podem ter acesso ao extrato de pagamento destes benefícios online.

O acesso é feito através do segundo menu do portal, em “Histórico de Crédito de Benefício”. Basta um clique para que o segurado tenha acesso ao relatório com informação do pagamento de seu benefício, com valores pagos, competência e conta de pagamento. Com o lançamento do portal de serviços online, o INSS pretende diminuir a filas de atendimento nas agências físicas e aumentar a agilidade na liberação de benefícios outros processos da Previdência.

https://aposentadoriainss.net/

Curtir isso: Curtir Carregando...