Por Redação, com Reuters – de Frankfurt, Alemanha

A Adidas, patrocinadora de longa data da Fifa, “terá um problema” com o órgão máximo do futebol mundial caso se comprove que ela infringiu lei durante investigação dos Estados Unidos sobre suborno, disse o presidente da empresa a um jornal alemão.

– Nós esperamos de nossos parceiros que eles respeitem as leis. Se um parceiro é condenado, temos um problema com isso. Então precisamos resolver isso – disse Kasper Rorsted ao jornal alemão Bild am Sonntag, sem dar mais detalhes.

Ao lado de empresas como Coca-Cola, Gazprom e Visa, a Adidas é uma das principais parceiras da Fifa contribuindo a cada quatro anos no patrocínio à Copa do Mundo. O contrato atual da Adidas com a instituição vale até 2030.

Globo

A Fifa, com sede em Zurique, tenta reformular suas operações na sequência da pior crise de sua história, provocada em 2015 pela acusação nos Estados Unidos de várias dezenas de autoridades do futebol sobre acusações relacionadas a corrupção.

O presidente da entidade, Gianni Infantino, foi eleito em fevereiro de 2016. Sua missão seria “reconstruir a Fifa”; depois que o órgão se viu envolvido no escândalo.

Uma testemunha disse que o Grupo Televisa do México e a TV Globo pagaram propina a dirigentes da Fifa. Foram mais de US$ 15 milhões apenas para um executivo. As emissoras queriam garantir os direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2026 e 2030.

