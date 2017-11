João Vicente Goulart (PPL), que viveu no exílio com o pai, minimiza divisão entre esquerda e direita; mas vê embate entre mercado financeiro e humanismo.

Por Redação, com ACS – de Brasília

O filho de João Goulart, conhecido como Jango, o presidente deposto pela ditadura militar em 1964, pode seguir os passos do pai. Ele quer concorrer à Presidência da República, em 2018. João Vicente Goulart, de 60 anos, viveu no exílio; no Uruguai com seu pai quando era criança. Ele é filiado ao Partido Pátria Livre (PPL). Já foi deputado no Rio Grande do Sul. Gaúcho de São Borja, Jango morreu na Argentina, em 1976. A família suspeita de envenenamento.

— Existe um movimento para isso (a candidatura). Seria positivo não apenas ir a reboque de outro partido, mas lançar um nome que pudesse a ajudar (a alavancar votos para superar a cláusula de barreira). Existe essa cogitação; é isso que o partido está discutindo, debatendo. Os líderes regionais veem com muita possibilidade de ter um nome que possa puxar (votos) e atender à barreira eleitoral — disse Goulart, em entrevista a uma revista semanal de ultradireita.

João Vicente é presidente do Instituto João Goulart ao lado da mãe, a ex-primeira-dama Maria Thereza Goulart. Ele concorreu ao Prêmio Jabuti neste ano pelo livro “Jango e Eu – Memórias de um Exílio sem Volta”.

Bem-estar social

Goulart encara a candidatura como missão política, não tanto como desejo pessoal.

— No exílio, a gente se acostuma não com as coisas que a gente gosta. O exílio, que nos impôs a ditadura, nos obriga permanecer cientes da luta. Missão partidária a gente não discute, a gente cumpre — disse.

Para o presidenciável, as pautas do PPL são semelhantes àquelas defendidas pelo seu pai quando sofreu o golpe militar.

— Uma sociedade não pode ser vista apenas pelos índices econômicos usados comercialmente, precisamos olhar o índice de desenvolvimento humano. Quero que o lucro esteja a serviço do bem-estar social. Não só o lucro pelo lucro, nossa plataforma é o lucro social” — concluiu.

