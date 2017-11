O Uber disse em 12 de novembro que o planejado acordo com o consórcio liderado pelo SoftBank e Dragoneer Investment Group estava avançando

Por Redação, com Reuters – de Cingapura:

O investimento bilionário do Softbank no Uber Technologies abre a possibilidade de uma combinação com outros ativos de transporte urbano que o grupo japonês controla, em uma consolidação do crescente negócio na Ásia, disseram fontes do setor.



O Uber disse em 12 de novembro que o planejado acordo com o consórcio liderado pelo SoftBank e Dragoneer Investment Group estava avançando. O consórcio planeja injetar entre US$ 1 bilhão e US$ 1,25 bilhão no Uber e comprar até 17 % das ações existentes em uma transação secundária. O Uber disse em 12 de novembro que o planejado acordo com o consórcio liderado pelo SoftBank e Dragoneer Investment Group estava avançando. O consórcio planeja injetar entre US$ 1 bilhão e US$ 1,25 bilhão no Uber e comprar até 17 % das ações existentes em uma transação secundária.

O SoftBank também tem sido um grande investidor nos rivais do Uber em toda a Ásia; incluindo o Grab, do sudeste asiático, a chinesa DiDi Chuxing e o indiano Ola; enquanto trabalha para alcançar a visão do fundador Masayoshi Son de um futuro impulsionado por inteligência e dispositivos interligados.

Ao mesmo tempo, as companhias de transporte urbano têm competido ferozmente na Ásia para atrair motoristas; e passageiros com descontos e promoções que reduziram as margens.

SoftBank

– O SoftBank terá um papel consolidador – disse uma fonte próxima ao Grab. “A participação do SoftBank no conselho de administração de ambas as companhias (Uber e Grab) mudaria a conversa fundamentalmente.”

– Fazer um acordo e combinar os dois negócios no sudeste da Ásia faz muito sentido – disse a fonte próxima ao Grab. “Ele (o presidente-executivo do Uber) reduz seus prejuízos; e obtém uma parcela de um negócio que é, em sua perspectiva, mais do que apenas transporte”; disse a fonte, referindo-se à incursão do Grab em outros mercados para pagamentos digitais ou sem dinheiro.

Qualquer acordo provavelmente seria similar ao que o Uber firmou com a Didi no ano passado; no qual assumiu uma parcela na companhia chinesa e deixou seu próprio negócio, disse a fonte.

A fonte não quis se identificar devido à sensibilidade do assunto.

Softbank e Grab não quiseram comentar.

