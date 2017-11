Nascido na Hungria, em uma família judia, o bilionário George Soros criou uma rede de organizações de apoio a causas populares, ao redor do mundo. A lista de grupos que ele financia estende-se por todos os Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, América Latina e África.

Por Redação, com agências internacionais – de Budapeste

A Hungria, controlada por um governo de ultradireita, iniciou uma investida frontal contra o financista George Soros. Nascido no país, Soros discorda da forma como o governo trata os imigrantes. A Hungria chegou a criar uma “força especial” para patrulhar as suas fronteiras contra os imigrantes. A medida é tão violenta que tem gerado polêmica dentro e fora do país.

Tratam-se dos Caçadores das Fronteiras (Border Hunters). Estas novas forças de segurança húngaras recebem um treinamento expresso para deter os imigrantes e refugiados que chegam à fronteira do país. A iniciativa é parte da implacável política anti-imigração do primeiro ministro Viktor Orban. O mesmo que acusa Soros de atacar o país “via suas organizações não-governamentais e os burocratas da União Europeia”, disse um alto político à agênncia inglesa de notícias Reuters, nesta segunda-feira.

Apoio aos imigrantes

Nascido na Hungria, em uma família judia, o bilionário George Soros criou uma rede de organizações de apoio a causas populares, ao redor do mundo. A lista de grupos que ele financia estende-se por todos os Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, América Latina e África. Organizações apoiadas por Soros incluem Black Lives Matter (vidas negras são importantes); MoveOn.org (SigaEmFrente.org), The Center for American Progress (O Centro para o Progresso Americano); America Coming Together (América se unindo), The Pro-Marijuana Drug Policy Aliance (A Aliança da Política de Drogas Pro-Maconha); Zimbabwe`s Movevent for Democratic Change (O Movimento do Zimbabwe por mudança democrática); The Georgian Open Society Foundation (A Fundação Georgiana de Sociedade Aberta); além de diversas organizações de fronteiras abertas para imigração na Europa. Patrocina, ainda, múltiplos grupos contrários à forma como Israel trata os Palestinos.

Em nota, divulgada nesta segunda-feira, em seu site, Soros afirma que “em 9 de outubro de 2017, o governo húngaro realizou uma consulta nacional aos oito milhões de eleitores húngaros sobre o chamado ‘Plano Soros’. As declarações na consulta nacional contêm distorções e mentiras que, deliberadamente, enganam os húngaros sobre os pontos de vista de George Soros sobre migrantes e refugiados”.

“Funcionários do governo húngaro também afirmam, falsamente, que George Soros está de alguma forma controlando o processo de decisão da União Europeia. Na verdade, as decisões sobre como enfrentar a crise da migração são feitas por Estados e instituições membros da UE; incluindo o governo húngaro”, acrescentou.

Esforços

Ainda segundo a nota, “com os sistemas de saúde e educação da Hungria em dificuldade e corrupção; o atual governo procurou criar um inimigo externo para distrair os cidadãos. O governo selecionou George Soros para este propósito. Lançou uma campanha massiva de mídia anti-Soros custando dezenas de milhões de euros em dinheiro dos contribuintes; provocando sentimentos anti-muçulmanos e empregando tropos anti-semitas que remanescem os anos 1930.

“A consulta nacional faz parte de um esforço de propaganda em andamento que está em andamento desde maio de 2015; que incluiu a consulta “Stop Brussels” na primavera de 2017. E o referendo que vilipendiou migrantes e refugiados em 2016.

George Soros lembra, ainda, que “começou a doar (recursos) para a Hungria na década de 1980, estabelecendo uma fundação lá em 1984. Desde então, seu apoio aos húngaros totalizou cerca de 350 milhões de euros e incluiu bolsas de estudo; serviços de saúde e esforços humanitários. Incluindo 1 milhão de euros para reconstrução após o desastre do lodo vermelho em 2010. Ele também financia os esforços atuais para ajudar a educar crianças com dificuldades de aprendizagem; enfrentar a falta de moradia e levar transporte público para o campo húngaro.

Comentários

“Como um cidadão preocupado, George Soros regularmente publica comentários em jornais de todo o mundo expressando seus pontos de vista. Tem proposto abordagens políticas sobre uma variedade de tópicos; incluindo a crise de migração. Estes estão todos publicamente disponíveis em seu site: www.GeorgeSoros.com.

Vice-presidente da Fidesz, a União Cívica Húngara de ultradireita, Gergely Gulyas, disse que as afirmações de Soros de que o governo húngaro mentiu em sua campanha contra ele não eram “substanciais”. Acrescentou que o bilionário e a União Europeia empurraram a mesma agenda pró-migrante. Ele rejeitou as acusações de Soros de que a campanha do governo provocou sentimentos anti-muçulmanos e empregou tropas anti-semitas.

