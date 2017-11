O capitão Yannick Noah escolheu Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Richard Gasquet e Pierre-Hugues Herbert para o evento de três dias, em Lille

Especialistas em duplas, Nicolas Mahut e Julien Benneteau foram descartados da equipe francesa que enfrentará a Bélgica na final da Copa Davis a partir de sexta-feira.

Na escalação anunciada nesta quinta-feira, o capitão Yannick Noah escolheu Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Richard Gasquet e Pierre-Hugues Herbert para o evento de três dias, em Lille.

Os belgas serão comandados por David Goffin e Steve Darcis, e Joris De Loore e Ruben Bemelmans disputarão a partida de duplas no sábado.

Surfe

O surfe, que estreará como esporte olímpico nos Jogos de Tóquio de 2020; apresentou um pedido para ser incluído como esporte paralímpico na seguinte edição; que acontecerá em Paris em 2024.

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) decidirá em fevereiro de 2018 quais esportes são elegíveis para formar o programa esportivo de 2024.

Em setembro será feita uma segunda avaliação de quais disciplinas cumprem com os critérios técnicos e; finalmente, em janeiro de 2019 será tomada uma decisão definitiva sobre o programa de Paris.

– Este é um momento histórico para a Associação Internacional de Surfe (ISA) – disse o presidente, o argentino Fernando Aguerre. “Estamos muito comprometidos com o desenvolvimento do surfe adaptado. Se for incluído no programa de Paris 2024, será um êxito incrível”.

– Todo mundo merece a oportunidade de surfar e desejo me aprofundar neste processo com o IPC – acrescentou.

A ISA organizou em 2015 e 2016 os primeiros mundiais de surfe adaptado. A próxima edição será de 29 de novembro a 3 de dezembro em La Jolla (Califórnia).

Ex-médico da equipe de ginástica dos EUA

Larry Nassar, ex-médico da equipe de ginástica dos Estados Unidos, se declarou culpado na quarta-feira em tribunal em Michigan por sete acusações de conduta sexual criminosa de primeiro grau.

Em comunicado à imprensa, o procurador-geral de Michigan, Bill Schuette; disse que Nassar havia se declarado culpado no tribunal do condado de Ingham; por conduta sexual criminosa relacionada a abuso sob a forma de tratamento médico.

A audiência de sentença de Nassar foi marcada para 12 de janeiro; quando todas as 125 vítimas ou parentes terão permissão de prestar testemunhos sobre impactos às vítimas.

Nassar foi médico da equipe de ginástica da Universidade do Estado de Michigan (MSU) e das equipes femininas; assim como professor associado da Escola de Medicina Osteopática da MSU. Ele trabalhou como médico da equipe de ginástica dos EUA durante quatro Jogos Olímpicos.

Nassar havia sido acusado originalmente por 22 casos de conduta sexual criminosa de primeiro grau e 11 de conduta sexual criminosa de terceiro grau em nível estadual. Mas a procuradoria-geral de Michigan concordou em não entrar com acusações adicionais após a declaração desta quarta-feira.

O acordo de admissão de culpa com procuradores pede um mínimo de sentença prisional de 25 anos, mas o juiz pode estabelecer um mínimo de até 40 anos.

A declaração de Nassar como culpado segue acusações de duas das mais premiadas ginastas dos EUA, Aly Raisman e Gabby Douglas; que disseram ter sido abusadas pelo ex-médico da equipe dos EUA.

Douglas, três vezes medalhista olímpica de ouro, disse na terça-feira que foi abusada sexualmente por Nassar; enquanto Raisman, também três vezes medalhista olímpica de ouro, fez acusações similares em entrevista ao programa “60 Minutes”, da CBS News, no domingo.

