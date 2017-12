O resultado individual do Encceja será disponibilizado na Página do Participante, mas ainda não há data prevista. O exame é direcionado aos alunos

Por Redação, com ABr – de Brasília:

O gabarito oficial do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2017 já está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No mesmo endereço também é possível fazer o downloaddos cadernos de questões.

O resultado individual do Encceja será disponibilizado na Página do Participante, mas ainda não há data prevista. O exame é direcionado aos alunos que não concluíram os estudos na idade adequada e desejam obter a certificação no ensino fundamental ou no ensino médio.

As provas do Encceja 2017 foram aplicadas em 564 municípios de todos os Estados e; dos 1.575.561 inscritos, 481.887 (40,3%) compareceram às provas no período matutino, e 534.447 (43,1%) no período vespertino.

