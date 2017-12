Segundo a Riotur, o aumento de turistas é resultado das promoções lançadas pelas companhias aéreas.

Por João Henrique

Os casos de violência não estão afastando os turistas estrangeiros do Rio de Janeiro. Isso é o que mostra o sistema e estatística da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Em outubro deste ano o número de passageiros dos voos internacionais do Aeroporto do Galeão cresceu 6,8% quando comparado com setembro deste ano.

Em outubro deste ano foram 360.680 embarques e desembarques internacionais. Em setembro o aeroporto internacional do Rio de Janeiro registrou a marca de 337.408 passageiros dos voos internacionais.

Segundo a Riotur, empresa de turismo da cidade do Rio de Janeiro, o aumento de turistas é resultado das promoções lançadas pelas companhias aéreas nesta época do ano. Os meses de setembro e outubro são considerados baixa temporada com mais ofertas em hotel, pousada ou hostel.

As promoções de passagens aéreas dos voos internacionais também tem refletido na rede de hostel Rio de Janeiro que registra aumento da taxa de ocupação neste ano em relação a 2016.

PASSAGEIROS INTERNACIONAIS DO GALEÃO

FONTE: ANAC

