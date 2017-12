No passado, Jô Soares e a turma do Casseta desempenharam funções parecidas, daí como bem oportuno o nome do Adnet nessa aposta de agora

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Procurando extrair um pouco mais do talento que ele tem, a Globo decidiu incluir Marcelo Adnet na relação do pessoal que vai cobrir a Copa da Rússia no ano que vem.

Os detalhes de como será essa participação ainda não são conhecidos, mas tudo caminha para um meio-campo entre a área de esporte com outros setores, envolvidos na mesma cobertura.

No passado, Jô Soares e a turma do Casseta desempenharam funções parecidas, daí como bem oportuno o nome do Adnet nessa aposta de agora.

Se de um lado é isso, do outro, para o mesmo artista, o seu Tá no Ar continuará como produto essencial da grade nos próximos tempos, não havendo a mesma certeza quanto ao futuro do Adnight Show, além da temporada atualmente em cartaz.

Este é um assunto, como tantos outros que envolvem a programação 2018, que a Globo, por enquanto, se reserva ao direto de não falar.

TV Tudo

Surpreendente (1)

Além dos telejornais diários e todos os outros meios de comunicação, não faltam informações sobre a vidinha política brasileira.

Em todas as suas diversas esferas.

Surpreendente (2)

O que torna mais espantoso o resultado de pesquisa realizada pelo Datafolha, divulgada na quarta-feia.

Só 60% consideram o Congresso ruim ou péssimo.

E o pior: os 5% que acham bom ou ótimo.

Será que vivem aqui ou será a mãe de um deles?

Acendedor

A Band marcou para fevereiro o início de gravações do próximo Masterchef, edição com amadores.

Será a quinta temporada do produto de maior sucesso da emissora e com o mesmo time, liderado por Ana Paula Padrão.

Carosella

A Band não desistiu de entregar um programa próprio para a jurada do Masterchef, Paola Carosella. O que falta, ainda, é a definição de um formato, que não envolva competição, a pedido dela, e o consequente início de produção.

Tudo indica que essa estreia ficará para o segundo semestre de 2018.

Supersérie da Globo

Com o expediente bem adiantado, a Globo vai levar as gravações de Onde Nascem os Fortes, nova supersérie, até o dia 21 em suas locações na Paraíba. Depois, parada total, para o período de festas.

Os trabalhos serão retomados em janeiro, mas aí nos Estúdios Globo no Rio.

Tem um porém…

A parada das festas, não irá significar fim dos serviços. Novas visitas serão feitas a Paraíba, mas ainda sem datas fechadas.

Onde Nascem os Fortes, direção de José Luiz Villamarim, reúne no elenco nomes como Patrícia Pillar, Marco Pigossi, Alice Wegmann, Gabriel Leone, Alexandre Nero, entre muitos outros. Estreia em abril.

Situação de momento

Data hoje, como informação, se tem que quase nada dos atuais programas do SporTV vai sobrar na reformulação da grade para o ano que vem.

A ideia que deve prevalecer é dar um a geral em todo. Ou quase tudo.

Mão dupla

O que se deseja é formar uma equipe com os principais narradores e comentaristas para atuar na Globo e SporTV.

Porém, só irão narrar na Globo os que assinarem aditivo ao contrato que permita fazer menção à publicidade.

Clássico

O Viva estreia dia 18, às 15h30, a minissérie Grande Sertão: Veredas, em 25 capítulos. Escrita por Walter George Durst e inspirada na obra de Guimarães Rosa, foi exibida originalmente pela Globo em 1985, com direção de Walter Avancini.

– Foi uma honra enorme, um prêmio e um privilégio… – diz Bruna Lombardi, sobre viver Diadorim neste trabalho.

Nova série

A TV Cultura estreia neste domingo, às 18h, uma nova série no Planeta Terra intitulada Brasil Selvagem.

Em uma jornada pelo coração do país, o primeiro capítulo vai destacar os costumes de três famílias carismáticas de animais: macacos, lontras gigantes e quatis.

Bate – Rebate

· Juca Kfouri é o convidado do Cartão Verde, nesta quinta-feira, às 22h30, na TV Cultura.

· O ator Rômulo Estrela, protagonista de Deus Salve o Rei, deu um susto na equipe terça-feira…

· Durante as gravações desta próxima novela das sete nos Estúdios Globo, ele sofreu um pequeno acidente, enquanto participava de uma cena de luta com espadas…

· Levou um golpe, acidental, de uma espada (cenográfica) na cabeça…

· … Foi levado imediatamente para o hospital e medicado. Ganhou alguns pontos no local do ferimento e já voltou ao trabalho.

· Nesta quarta ficou decidida a saída de Diego Guebel da vice-presidência de televisão da Bandeirantes…

· … Posição que assumiu em junho passado…

· … Até a noite de terça ele trabalhou no planejamento da programação de 2018.

· Entre os nomes prováveis para o seu lugar, destaca-se o de José Emílio Ambrósio.

· Vale lembrar que Guebel, desde a saída do Mainardi, também ficou responsável pelo comercial.

C´est fini

Com apresentação de Augusto Xavier, o jornalístico Documento Verdade, da Rede TV!, exibe nesta sexta-feira uma reportagem sobre a realidade de quem luta por moradia no Brasil. Para contar a história das pessoas que residem em prédios ocupados pelo país, as equipes da emissora acompanharam o dia a dia nas principais ocupações de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

