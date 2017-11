Isso provocou queixas das autoridades russas, com o Roskomnadzor dizendo na semana passada agiria contra o Google se a empresa discriminasse a mídia russa

Por Redação, com Reuters – de Moscou:

O Google não altera seu algoritmo de busca para reclassificar sites individuais, disse a empresa em carta enviada ao órgão regulador das comunicações na Rússia, depois que Moscou manifestou preocupação de que o mecanismo de busca poderia discriminar a mídia russa.

O Roskomnadzor informou no início deste mês que buscaria esclarecimentos junto ao Google, da Alphabet; sobre se intencionalmente colocava artigos dos sites de notícias russos Sputnik e Russia Today mais baixos nos resultados de pesquisa.

Respondendo a uma pergunta sobre os artigos da Sputnik em uma conferência no início de novembro; o presidente-executivo da Alphabet, Eric Schmidt, disse que o Google estava trabalhando para dar menos destaque a “esses tipos de sites”; enquanto se opunha a exclusão dos mesmos.

Isso provocou queixas das autoridades russas; com o Roskomnadzor dizendo na semana passada agiria contra o Google se a empresa discriminasse a mídia russa.

– Gostaríamos de informá-lo de que, ao falar sobre o ranking de fontes da Internet; incluindo os sites da Russia Today e Sputnik; o Dr. Eric Schmidt estava se referindo aos esforços contínuos do Google para melhorar a qualidade da pesquisa – informou o Google em carta publicada no site do Roskomnadzor.

– Não alteramos nosso algoritmo para reclassificação – acrescentou.

Uma porta-voz da Google confirmou que a carta havia sido enviada pela empresa, mas não forneceu mais comentários.

O governo russo financia o Sputnik e o Russia Today.

