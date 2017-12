Depois de vários dias de protesto, a repressão politica tem aumentado a resistência de luta, em Honduras. O governo tem dito que está disposto a ir às ultimas consequências para garantir os privilégios das elites e a miséria popular.

Por Redação, com agências internacionais – de Tegucigalpa

Governo de extrema direita do presidente Juan Orlando Hernández baixou decreto que impõe o toque de recolher em todo o país. Das 18 horas às 6 horas da manhã durante 10 dias, estarão suspensos os direitos civis. O regime não esperava tamanha reação do povo hondurenho; que tomou as ruas exigindo o respeito aa seu voto e pela volta a democracia em Honduras. A repressão policial tem sido gigantesca, “em um nível apenas visto na época das ditaduras militares na América Latina”, relata o Coletivo de Comunicação Popular do Partido dos Trabalhadores (PT).

“Depois de vários dias de protesto, a repressão politica tem aumentado a resistência de luta dos hondurenhos. O governo tem dito que está disposto a ir às ultimas consequências para garantir os privilégios das elites e a miséria popular. Foram registrados, até este sábado à noite, ao menos três mortes de manifestantes; sendo um deles menor de idade”, acrescenta.

Numerosos videos e fotos têm circulam nas redes sociais, o que aumenta a pressão sobre o governo para que recue da repressão militar.

Votos contestados

Cinco dias depois do fechamento das urnas, nenhum claro vencedor emergiu da votação de domingo. O presidente Hernández conseguiu uma pequena vantagem sobre seu adversário; mas milhares de votos contestados ainda podem mudar o resultado.

Além dos mortos, mais de 50 pessoas foram feridas e cerca de 100 presas nas últimas horas; depois que líderes da oposição acusaram o governo de tentar roubar a eleição, manipulando a contagem de votos.

— A suspensão de garantias constitucionais foi aprovada para que as forças armadas e a polícia nacional conseguiam conter esta onda de violência que atingiu o país — disse Ebal Díaz, membro do conselho de ministros.

Rota do tráfico

A preocupação internacional tem crescido em relação à crise eleitoral no pobre país da América Central. Honduras sofre com gangues violentas de traficantes e uma das maiores taxas de assassinatos no mundo.

Honduras é fonte de ondas de imigrantes pobres para os Estados Unidos. O país localiza-se no meio de uma das maiores rotas de tráfico de cocaína do mundo.

O toque de recolher nacional teve início na noite de sexta-feira, afirmou o ministro do governo Jorge Ramón Hernández, em um comunicado simultaneamente transmitido por emissoras de TV e rádio.

Curtir isso: Curtir Carregando...