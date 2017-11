Lula também afirmou não acreditar em candidaturas “outsiders” e que desejaria saber “o que eles querem para o Brasil”. Huck contaria com o apoio da emissora, envolvida em um rumoroso caso de corrupção internacional.

Por Redação – de São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acredita que está dentro da disputa presidencial de 2018. Apesar do risco de ser preso antes das prováveis eleições do ano que vem, caso o Tribunal Regional Federal (TRF) da IV Região confirme a sentença do juiz Sérgio Moro, titular da Operação Lava Jato, Lula afirmou que o que mais deseja é “disputar (a Presidência da República) com alguém com o logotipo da Globo na testa”.

A declaração é uma referência direta ao apresentador Luciano Huck, que tem sido cortejado por partidos, como PPS e DEM, para disputar a eleição presidencial do ano que vem. Huck contaria com o apoio da emissora, envolvida em um rumoroso caso de corrupção internacional.

— Ainda não discutimos candidatura. Mas a minha disposição é ser candidato e fazer o povo voltar a andar de cabeça erguida. Quem salvou o Brasil uma vez, pode salvar o Brasil de novo — disse Lula, nesta quinta-feira, em uma entrevista à Rádio 730 AM de Goiás.

Lula lidera

Lula também afirmou não acreditar em candidaturas “outsiders” e que desejaria saber “o que eles querem para o Brasil”.

Ainda nesta manhã, uma pesquisa do Instituto Ipsos mostrou um crescimento “substancial” na popularidade do apresentador de TV. De forma tendenciosa, no entanto, a mídia conservadora divulga os números típicos de qualquer “celebridade” e, a despeito do resultado, o coloca como figura política melhor avaliada e com tendência de crescimento equivalentes ao de Lula, que lidera a corrida eleitoral em qualquer cenário.

O gráfico publicado em um dos diários conservadores paulistanos mostra que Huck foi o melhor avaliado na pesquisa; teve 60% de aprovação, seguido de Sergio Moro, com 50%. A pesquisa, porém, não é de intenção de votos; ou seja, não apura o potencial eleitoral de cada personalidade, mas sim sua simpatia junto ao público.

Pesquisa tendenciosa

Na mesma pesquisa, Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin aparecem com 24% de aprovação, Marina Silva com 35%, Ciro Gomes com 21%, João Doria, 19%, e Joaquim Barbosa, 42%. A pesquisa, no entanto, tenta reduzir a dimensão do salto que Lula deu entre a pesquisa de setembro passado e a de novembro. Nesse intervalo, Huck subiu 17 pontos, de 43% para 60%, e, por isso, ganhou o destaque.

A prática de tentar iludir o eleitor, por parte da mídia conservadora tem levantado acaloradas discussões sobre a regulação do setor, no país. Nesta manhã, o deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) chegou a defender a cassação da concessão do Grupo Globo. As emissoras desta organização têm sido apontadas como vetores importantes para a consolidação do golpe de Estado, em curso no país. A família Marinho, dona do conjunto de empresas também foi denunciada por pagar propina à Fifa; para obter contratos de transmissão de campeonatos de futebol. Inclusive as Copas do Mundo de 2016 e 2030.

“Chegou a hora do acerto de contas entre o povo brasileiro e a Globo. Uma organização criminosa não pode ter concessão pública de TV”, publicou o parlamentar no Twitter.

Denúncias à Globo

Na véspera, PT, PDT e PSOL entraram com três ações contra as Organizações Globo junto à Procuradoria Geral da República (PGR), ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e ao governo federal pedindo investigações e a cassação da concessão pública utilizada pelas empresas, há décadas.

As ações dos partidos foram contra a Globo e o presidente do grupo, Roberto Irineu Marinho, junto à PGR, ao Cade e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações.

As denúncias foram feitas pelo empresário argentino Alejandro Burzaco. Os partidos pedem que a Globo seja investigada pelos crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Ao Cade, que apure as denúncias de violação da concorrência; e ao governo, pede a cassação da concessão pública da Rede Globo.

Curtir isso: Curtir Carregando...